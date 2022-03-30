Гуманитарная операция в Мариуполе провалилась: СМИ о разговоре Макрона с Путиным

29 марта состоялся очередной телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с главой Кремля Владимиром Путиным.

Новая дискуссия между Макроном и Путиным не позволила запустить желаемую Францией гуманитарную операцию в Мариуполе. Об этом пишет BFM TV, однако на всех официальных источниках президента Франции нет никакой информации относительно нового разговора с Путиным.

Новый телефонный разговор Эммануэля Макрона и Владимира Путина, который длился час, не привел к серьезному продвижению. Гуманитарная операция в Мариуполе, желаемая главой французского государства и упомянутая несколько дней назад, не получила согласия России.

— Владимир Путин выслушал наши просьбы. Он сказал, что подумает об этом и вернется к нам, — заявили в Елисейском дворце.

Франция, сотрудничая с Грецией и Турцией по этому вопросу, призвала к прекращению огня, гуманитарному доступу и защите гражданского населения.

В Кремле же ставят условие, мол, украинские военные покидают Мариуполь, прекращая сопротивление, а потом уже и зеленый коридор, гуманитарная помощь.