Нужно остановить Путина и не допустить ошибок прошлого – глава МИД Британии

Министерство иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс осудило войска Путина за похищение мирных жителей Украины в Россию, назвав такие действия отвратительной тактикой. Центр прав человека ZMINA идентифицировал десятки похищенных людей, а тысячи граждан депортировали в РФ.

Президент России Владимир Путин не может захватить Украину и прибегает к отчаянным мерам, похищая невинных мирных жителей Украины, отметила Трасс.

Putin continues to use abhorrent tactics against the Ukrainian people, including abducting innocent civilians. He is not achieving his objectives and is resorting to desperate measures. Putin must fail in Ukraine. #thetaken https://t.co/ydgbvdZI1P — Liz Truss (@trussliz) March 28, 2022

– Путин продолжает использовать отвратительную тактику против украинского народа, в частности, похищение невинных мирных жителей. Он не достигает своих целей и прибегает к отчаянным мерам. Путин должен провалиться в Украине, — убеждена она.

Глава МИД Британии считает, что Путин несерьезно относится к переговорам Украины и России.

– Путин до сих пор безосновательно бомбит невинных граждан на всей территории Украины, поэтому нам нужно сделать больше, чтобы он проиграл. Мы заставим его подумать еще раз, – добавила Трасс.

Она уверена, что нужно не только остановить Путина в Украине, но и смотреть на долгосрочную перспективу. Необходимо обеспечить, чтобы какие-либо будущие переговоры не завершились продажей Украины или повторением ошибок прошлого.