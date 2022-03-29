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Нужно остановить Путина и не допустить ошибок прошлого – глава МИД Британии

Юля Захарченко редактор ленты
Нужно остановить Путина и не допустить ошибок прошлого – глава МИД Британии

Министерство иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс осудило войска Путина за похищение мирных жителей Украины в Россию, назвав такие действия отвратительной тактикой. Центр прав человека ZMINA идентифицировал десятки похищенных людей, а тысячи граждан депортировали в РФ.

Президент России Владимир Путин не может захватить Украину и прибегает к отчаянным мерам, похищая невинных мирных жителей Украины, отметила Трасс.

– Путин продолжает использовать отвратительную тактику против украинского народа, в частности, похищение невинных мирных жителей. Он не достигает своих целей и прибегает к отчаянным мерам. Путин должен провалиться в Украине, — убеждена она.

Глава МИД Британии считает, что Путин несерьезно относится к переговорам Украины и России.

– Путин до сих пор безосновательно бомбит невинных граждан на всей территории Украины, поэтому нам нужно сделать больше, чтобы он проиграл. Мы заставим его подумать еще раз, – добавила Трасс.

Она уверена, что нужно не только остановить Путина в Украине, но и смотреть на долгосрочную перспективу. Необходимо обеспечить, чтобы какие-либо будущие переговоры не завершились продажей Украины или повторением ошибок прошлого.

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Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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