Нужно остановить Путина и не допустить ошибок прошлого – глава МИД Британии

Министерство иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс осудило войска Путина за похищение мирных жителей Украины в Россию, назвав такие действия отвратительной тактикой. Центр прав человека ZMINA идентифицировал десятки похищенных людей, а тысячи граждан депортировали в РФ.

Президент России Владимир Путин не может захватить Украину и прибегает к отчаянным мерам, похищая невинных мирных жителей Украины, отметила Трасс.

Putin continues to use abhorrent tactics against the Ukrainian people, including abducting innocent civilians.

He is not achieving his objectives and is resorting to desperate measures.

Putin must fail in Ukraine. #thetaken https://t.co/ydgbvdZI1P

— Liz Truss (@trussliz) March 28, 2022