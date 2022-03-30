Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет поставлять Киеву военную помощь, чтобы защищаться от российской агрессии.

— Мы будем продолжать сохранять жесткие санкции. Мы продолжим предоставлять украинским военным возможность защищать себя и продолжим внимательно следить за тем, что происходит, — отметил он.

В то же время Байден не может пока оценивать заявления России о “сокращении” наступательных действий в направлении Киева и Чернигова.

— Увидим. Я ничего не вижу в этом, пока не увижу, каковы их действия. Посмотрим, выполняют ли они то, что предлагают, — отметил глава США.

Ранее по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин заявил, что российская военная активность на Киевском и Черниговском направлениях будет сокращена с целью повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.