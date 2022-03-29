Украина не может и не намерена соглашаться с пассивной санкционной позицией по отношению к России. Введение западными странами эмбарго на экспорт нефти и газа из России не должно привязываться к применению ею химического оружия в Украине.

– Не должно быть никаких “подвешенных” санкционных пакетов – мол, если российские войска сделают что-то, тогда будет какой-то ответ. Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда мы говорили, что нужны мощные превентивные санкции против России, чтобы не было вторжения. Превентивный пакет не сделали. Полномасштабная война началась, – объяснил Зеленский.

Зеленский отметил, что сейчас много намеков и предупреждений об усилении санкций, например, в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу в случае, если Россия применит химическое оружие.

– Только вдумайтесь, до чего это все дошло – ждать химического оружия. Мы – живые люди — должны ждать. Разве все, что российские военные делают до этого и сделали – не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или атомная станция не заслуживают?

Глава государства убежден, что введение эмбарго на экспорт нефти и газа из РФ не должно привязываться к применению страной-агрессором химоружия на территории Украины.