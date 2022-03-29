Миротворцы ООН, либо как их называют «голубые шлемы» – это специально отобранные отряды профессиональных военных из разных стран. Их цель, как известно из названия, соблюдение, а в некоторых случаях и принуждение к миру.

Это до зубов вооруженные офицеры, всегда готовые идти до конца, чтобы на территориях действия миссии царил мир и покой.

Факты недели проанализировали миротворческие миссии ООН с самого начала их существования по сегодня: какова фактическая разница между контингентами НАТО и ООН, входящей в задачи «голубых шлемов», а также опыт каких миссий можно имплементировать в Украине.

Всего Организацией Объединенных Наций было проведено более 70 миротворческих миссий. 18 контингентов «голубых шлемов» до сих пор находятся на местах дислокации. Большинство миссий считается удачными. Хотя некоторые продолжаются годами, даже десятилетиями: понять в чем их успех — трудно.

Откровенно провальными называют две миссии: в Хорватии и Руанде. Там избежать возобновления конфликта не удалось и стороны начали геноцид мирного населения. Их опыт мы не будем исследовать, ведь и так понятно – заимствовать его не будем.

Первая, самая длинная, историческая

Арабская «Катастрофа» и израильская «Война за независимость». Так кардинально разнятся взгляды двух сторон на один конфликт.

Первая арабско-израильская война длилась два года – с 1947 до 1949 года. Не углубляясь далеко в историю, следует сказать, что еврейское население Палестины, при поддержке Соединенного Королевства, восстановило Израильское государство.

Палестинцам, как и их приспешникам из других стран арабского мира, такая инициатива не понравилась. К тому же после Первой мировой войны, где страны Залива оказывали помощь Антанте, Палестине гарантировали целостность.

Однако не так случилось, как предполагалось. И уже в 1947 году официальная Рамалла должна была начать войну против евреев, начавших воспроизводить Израиль вокруг святого Иерусалима.

Контингент миротворцев ООН вошел в страну в 1948 году, еще до конца войны. Тогда он оберегал границы только что созданного Израиля.

«Голубые шлемы» до сих пор не покидают место конфликта, они всеми силами пытаются поддерживать мир и принуждать к нему. Хотя, как мы знаем, не всегда удачно.

С момента первой арабско-израильской войны конфликты редко утихают. И сейчас ХАМАС из сектора Газа продолжает обстреливать ракетами Иерусалим. А ЦАХАЛ достаточно успешно использует уже всем известную систему ПВО Железный купол.

Что же можно почерпнуть из миротворческой миссии на границе Палестины и Израиля? В первую очередь, это опыт, которого повторять не стоит. Как мы видим, присутствие контингента радикально не повлияло на ход событий, обстрелы продолжаются, а количество жертв постоянно растет.

Хотя даже в таком случае миротворцы могут пригодиться. Одна из миссий контингента – фиксирование военных преступлений.

— Они бы действительно все стабилизировали и дали показания, что бомбятся жилые дома, где нет никаких военных баз, нет военных объединений и группировок, — говорит миротворец по прозвищу Кудрявый.

В Украине с 2015 г. эту миссию выполняли наблюдатели ОБСЕ. Но далеко не всегда удачно. Наблюдатели слишком часто скрывались от обстрелов и закрывали глаза, в результате значительная часть преступлений Кремля так и осталась не задокументированной на официальном международном уровне.

– Мы все помним наблюдательную миссию ОБСЕ на Донбассе. Она не имела успеха преимущественно из-за того, что Россия не играла по правилам, не играла как в книгах, — приводит свое мнение генерал-майор в отставке, бывший руководитель финской военной разведки Пекка Товери в эксклюзивном интервью.

Так что может хоть «голубые шлемы» будут в состоянии зафиксировать все преступления против человечности, что пригодится во время специализированного трибунала, который, безусловно, состоится.

Север от юга: как миротворцы охраняют границу после конфликта на Кипре

Контингент пришел на Кипр в 1964 году, задолго до апогея конфликта между двумя сторонами: греками и турками, живущими в разных частях острова.

С помощью военных южная часть Кипра была оккупирована Турцией, в результате чего была создана республика турецких киприотов. На сегодняшний день она признана только официальным Стамбулом. Северная часть признана всеми странами мира и даже является членом ЕС.

До разрешения конфликта еще далеко, на переговорах требования сторон отличаются кардинально. Греки-киприоты считают всех жителей острова одним народом и готовы предоставлять всем равные права: паспорт страны-члена Евросоюза и другие.

Турецкая сторона Кипра настаивает на признании суверенитета. Однако уже 45 лет конфликт разрешается на дипломатическом фронте, выстрелов здесь не слышно уже очень давно. И это не в последнюю очередь благодаря миротворцам, считает спикер миротворческих сил ООН в Кипре Алим Сидик.

— Наша задача – снятие напряжения между враждующими сторонами, поддержание правопорядка в буферной зоне и помощь в объединении двух общин и укрепление доверия между ними, – отмечает Сидик.

Миротворческий контингент «голубых шлемов» охраняет линию разграничения между двумя половинами одного острова. Эта условная граница проходит прямо посреди столицы, города Никосия.

Одна часть пешеходной улицы Лидра осталась грекам, другая – туркам. Между ними блокпост — здесь строго проверяют всех, кто передвигается между республиками. Единственные, кому безнаказанно позволено ходить туда-сюда – знаменитые кипрские коты.

Можно сделать вывод, что подход миротворцев на Кипре работает. А значит, можно и в Украине ввести что-то вроде таких блокпостов с контингентом. Вот только не на условной линии разграничения, а на официальной государственной границе, считает директор военных программ Центра экономических и политических исследований им. А. Николай Сунгуровский.

– Замораживать конфликт в том состоянии, в котором он сейчас есть, значит на долгие годы лишить суверенитета и территориальной целостности Украины. Сначала нужно отогнать, выйти на государственные границы, а затем будет выгодно привлечь такую ​​миссию. А вот там нужно будет разграничить Украину и Россию миротворческими миссиями навсегда. И пусть эта миссия длится годами, – предлагает Сунгуровский.

Выведение гражданских и спасение от геноцида в Боснии

Дорога от Сараево отрезана и контролируется сербскими захватчиками, постоянно накрывающими обстрелами. В далеком 1995 году украинским миротворческим контингентом в Боснии руководил полковник Николай Верхогляд.

Он понимал, что тысячи мирных мусульман нужно спасти от верной гибели, ведь согласно седьмой директиве сербских боснийцев были санкционированы этнические чистки.

Чтобы избежать трагедии, украинский военный отправился в логово врага на переговоры. Вот упоминания о тех событиях от личного водителя полковника Верхогляда Сергея Куца. Его называют тенью военного: ибо где полковник – там и водитель.

— Рождался этот сценарий на ходу, потому что совершенно не было времени, чтобы с кем-то советоваться или куда-то звонить по телефону, — вспоминает Сергей Куц.

Первым на встречу к Радко Младичу пошел представитель боснийских мусульман, которые, собственно, и были в опасности, полковник Авдо Палич. С переговоров он не вернулся, а в живых его больше не видел никто.

– Радко Младич сообщил, что Авдо Палич был убит. Учитывая, что он находился в сербском плену, вероятно, его казнили, — сообщал тогда спикер миссии ООН Александр Иванко.

Бравому украинскому полковнику Верхогляду после многодневных переговоров удалось уговорить военного преступника (по решению трибунала в Гааге) дать разрешение на «зеленый» коридор.

Лидер сербских боснийцев даже согласился с требованием украинца — в каждом автобусе будет ехать украинский миротворец. И вот почему.

Предыдущая задача по эвакуации была провалена нидерландским контингентом. Военные были, как и в большинстве подобных случаев, только впереди колонны и сзади.

Такое сопровождение не дало желаемого результата: колонна растянулась, и водители-сербы, не имея никакого военного контроля, просто поворачивали в лес, где ждала засада. Сербы расстреляли всех мусульман.

Второй раз все прошло по плану украинского полковника. И успешно. Тысячи людей удалось эвакуировать и спасти от вражеской пули.

— Конечно, если бы мы поехали мимо сербских позиций, то нашу колонну могли расстрелять, — вспоминает миротворец Игорь Проконин.

И это именно то мужество и опыт, который не помешал бы Украине прямо сейчас. Ведь, как отчитывается каждый день министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, согласовать с оккупантом «зеленые» коридоры удается не всегда.

Куда хуже, когда даже согласованные маршруты не срабатывают. Мирные украинцы остаются в оккупации без воды и еды. Не один раз колонны были расстреляны российскими захватчиками.

Миротворцы, люди с оружием и международным мандатом, могли бы значительно улучшить ситуацию, считает украинский военный по прозвищу Урус, который и сам был в составе украинского контингента миротворческой миссии в Ирак в 2003-2004 годах.

– Это бы значительно облегчило нам работу. Миротворцы будут заниматься гуманитарными конвоями, а мы не будем дежурить на блокпостах, а будем варить орков на «передке», — считает «Урус».

Но это станет возможным только при взаимном согласии обеих сторон конфликта.

– Если Россия не согласится, то никакие миротворцы ни НАТО, ни ООН не смогут организовать коридоры, – считает финский генерал-майор Пекка Товери.

Минными полями: важная задача контингента в Косово

В феврале 1998 года на юге тогдашней союзной республики Югославия разгорелся вооруженный конфликт. Этнические албанцы потребовали отделения и независимости от Сербии регионов Косово и Метохия.

Многие погибшие с обеих сторон, сокрушительные разрушения инфраструктуры. Так продолжалось, пока в 99-м не вмешалось НАТО. После подписания военно-технического соглашения контроль над регионом перешел в KFOR.

KFOR – это миротворческая миссия, организованная по резолюции Совета Безопасности ООН. «Голубые шлемы» пришли в Косово в 1999 году и находятся там по сей день. Среди них — много украинских офицеров, которые зарекомендовали себя как очень искусные военные.

— Основные задачи на севере Косово выполняли именно украинцы, они здесь ценятся, — рассказывает старший офицер 16 ротации украинских миротворцев в Косово Максим Миргородский.

И задачи были совершенно разные: от конвоирования и охраны периметра до совместных патрулирований вместе с полицией как Косово, так и Сербии. Для понимания масштаба в 2013 году 16 ротация наших бойцов только за полгода выполнила более 200 заданий.

Больше украинские миротворцы специализируются на саперском деле. Хватало работы и по разминированию, ведь в косовской земле до сих пор похоронены тысячи снарядов и мин, особенно много – в горной местности и старых частных домах. За все годы миссии от неразорвавшихся боеприпасов были освобождены более 16 тыс. домов, 1 165 школ и около 2 тыс. км дорог.

Подобный опыт миротворцев пригодится и в Украине, но уже после победы. Враг оставляет на нашей земле не только трупы своих военных, но и опасные взрывные устройства. По подсчетам экспертов, на разминирование уйдут годы, если не десятилетия.

— По состоянию на 21 марта 2022 года, нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подтвержденные и подозреваемые районы, загрязненные взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет не менее 82 525 кв. км, — публикует информацию на своей странице в Facebook ГО Ассоциация саперов Украины.

Собственно, сам опыт организации KFOR тоже будет полезен. Полковник запаса и участник нескольких миротворческих миссий Сергей Грабский был в Косово в составе наблюдательной миссии ОБСЕ. Как военный эксперт, он считает нецелесообразным введение миссии сейчас на этом этапе войны. Однако отмечает, было бы неплохо ныне оккупированные районы после освобождения передать во временную администрацию контингента или третьих сторон.

— Во-первых, это нам сыграет на руку, потому что они отстроят разрушенные города частично за свой счет. Надо обеспечить восстановление инфраструктуры, нужно обеспечить на первом этапе питание и предоставление минимальных социальных сервисов пострадавшему от российской оккупации населению, — высказывается Грабский.

В логове Саддама Хусейна: как украинские военные правили в составе миротворческого контингента в Ираке

Власти США в 2002 году активно критиковали режим иракского вождя Саддама Хусейна. Его обвиняли в сотрудничестве с террористической организацией Аль-Каида, которая взяла на себя ответственность за самый большой в истории человечества теракт 9/11.

В сентябре 2001 года несколько самолетов были захвачены в воздухе. Два воздушных судна были направлены террористами-смертниками прямо в здания башен-близнецов Международного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Тогда погибли 2997 человек.

Так что совершенно не удивительно, что американцы, разобравшись с Талибаном в Афганистане, где скрывался руководитель Аль-Каиды Усама бен Ладен, взялись за Ирак. Военные вошли в страну в 2003 году.

– Как миротворцы, могу сказать из своего опыта в Ираке, мы помогали мирному населению. Крайне важно было обеспечить гуманитарные коридоры. Также мы выходили в конвои и патрулирование неоккупированных территорий, – вспоминает Урус.

Контингент размещался в иракском городе Эсвера, полностью контролируемом миротворцами. Вот что рассказал боец ​​Кудрявый об одной из самых больших операций.

– Самая крупная операция была на базе Саддама Хусейна, там, где размещался его спецназ и были склады боеприпасов. Мы уничтожали и взрывали этот боекомплект. Там были очень мощные авиационные бомбы, на полтонны, на тонну. И мы взрывали, чтобы их не использовали против людей, – делится миротворец.

Разоружать склады, которые сейчас находятся на оккупированных террористами территориях, придется и в Украине. А значит, опыт миротворцев, как и сам контингент, пригодится.

— Но главное, они возьмут на себя демилитаризацию образовавшихся там группировок. Их нужно разоружить, провести фильтрацию и передать в Гаагский трибунал лиц, причастных к военным преступлениям, — приводит пример военный эксперт Сергей Грабский.

А мы с вами хорошо знаем, что Россия не жалела оружия и щедро поставляла его как в аннексированный Крым, так и так называемые ДНР и ЛНР.

Конголезский конфликт: проявление силы и защита мирных городов

Сердце Африки. Вулкан, надгробия и грядки среди них. Это окрестности города Гомо, Конго. Электричества здесь нет, как и воды, и канализации. Одна канистра питьевой воды, непонятно какого качества, стоит $3. И это в стране, где средний месячный доход едва превышает $50, и то если конголезцы вообще работают. Ибо уровень безработицы – просто безумный.

Конго – беспокойный регион в Африке, войны и конфликты здесь не утихают уже более 30 лет. На северо-востоке идет борьба за полезные ископаемые страны: это и алмазы, и золото, и металл колтан, используемый в производстве электроники.

Продолжаются постоянные противостояния между повстанцами, пытающимися захватить власть на северо-востоке ДР Конго. Вчерашние официальные члены правительства становятся партизанами и наоборот, вчерашние представители повстанческих группировок получают генеральские должности в новых кабинетах.

Здесь еще остались вывески официальных органов власти, но самой власти как таковой нет.

– Около постоянных 15-20 бандформирований или новые появляются. Из новых образуются большие или наоборот, большие распадаются на меньшие, — объясняет ход дел в стране командир отряда миротворцев в Демократической Республике Конго в 2012 году Игорь Яременко.

Единственная власть здесь – это контингент миротворческой миссии ООН. В их числе и наши соотечественники. 5 500 км от Украины – это первая миротворческая миссия украинцев, пересекшая экватор.

Украинский вертолет Ми-24 обстреливает позиции повстанцев. Так они демонстрируют силу, это официальная терминология ООН. Однако по факту наши военные вступили в бой с повстанцами. Наши упорно защищают город, в котором базируется миротворческий контингент. Если представить, что повстанцы прорвались – это означало бы полную катастрофу.

Если в Украине будут работать миротворцы, и не важно из НАТО или ООН, они смогут успешно перенять опыт контингента из Конго. Защищая себя, свою базу, а также мирное население мест дислокации контингента, миротворцы смогут не допустить захвата и оккупации рашистскими войсками новых территорий.

— Задача миротворческого контингента предполагает, прежде всего, самозащиту. Никто не будет рисковать собой для установления мира на чужих территориях. Также ООН может выдать мандат и в защиту гражданского населения, где будет расположена база миротворцев. Сейчас после неудачной миссии контингента в Руанде правила несколько изменились и полномочия «голубых шлемов» расширились. Хотя они до сих пор остаются менее вооруженными, чем, например, миротворцы НАТО, приводит пример генерал-майор Пекка Тевори в эксклюзивном интервью Фактам недели.

Хотя были и случаи, когда миротворцы просто покидали опасные регионы. Чтобы не ходить далеко, даже в самом Конго контингент уже готов был отступить под натиском и возможным наступлением со стороны крупнейшей повстанческой группировки конголезцев.

To be or not to be: миротворческая миссия в Украине

Сейчас в варшавских кабинетах ведется доработка предложения по размещению миротворческого контингента в Украине.

– Мы говорим о том, что в Украине немедленно нужно ввести миротворческую миссию, чтобы она помогала не только в гуманитарных вопросах, но и защищать землю Украины, – предложил на брифинге по результатам визита в Киев польский вице-премьер Ярослав Качиньский.

По предложению польского правительства гуманитарные миссии миротворцев могут быть размещены в мирных городах Украины, которые не находятся под влиянием и контролем российских оккупационных войск.

Следовательно, в случае издания мандата контингент будет вынужден защищать как себя, так и мирное население и не позволит врагу захватить новые территории.

Польская инициатива обсуждается еще в одной стране ЕС, Чехии. Однако формат миротворцев до сих пор остается непонятным.

Есть две разновидности миротворцев: одни из НАТО, другие из ООН. И те, и другие по праву носят имя «голубых шлемов». Однако разница все-таки есть, говорит военный эксперт Сергей Градский.

— Условно их можно разделить на peacemakers (миротворцы – ред.) и peacekeepers (держатели мира – ред.). Из названия все ясно. В НАТО больше работают с принуждением к миру. В ООН – с поддержанием мира, – объясняет полковник.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность отправки контингента Альянса в Украину. По его словам, это только усугубит ситуацию и продолжит конфликт.

– Мы обсуждали ряд вопросов, и месседж такой, что мы должны быть объединены, а также оказывать поддержку Украине. В то же время, у нас есть ответственность обеспечить, чтобы этот конфликт не стал войной между НАТО и Россией. Именно поэтому члены Альянса четко сказали, что мы не будем разворачиваться на территории Украины, потому что это будет означать полноценный конфликт с российскими вооруженными силами, – пояснил Столтенберг.

В таком случае остается возможность развертывания миссии «голубых шлемов» под эгидой и по мандату ООН.

Будет ли возможность провернуть такую ​​операцию – эксперты колеблются. Для этого за решение о введении контингента должен проголосовать Совет Безопасности ООН. И хотя Россия вышла из Совбеза, все равно осталась членом организации. И, согласно регламенту, имеет право ветировать любые решения.

— Но есть статья 27 устава ООН, где говорится, что решение Совета Безопасности принимается по меньшей мере 9 голосами, среди которых — 5 постоянных членов Совбеза ООН, то есть ядерные государства. А дальше написано, что страна, являющаяся частью спора, должна отказаться от голосования за решение по этому поводу.

Я не знаток правовых процедур ООН, но не понимаю, почему до сих пор не применили эту статью по отношению к России? Почему все опасаются это сделать? — задает риторический вопрос директор военных программ Центра экономических и политических исследований А. Разумкова Николай Сунгуровский.

Но в любом случае пока ждем, ведь на развертывание и подготовку контингента уйдет минимум шесть месяцев, а то и круглый год. А еще и самую миссию нужно переосмыслить. Ведь с таким вероломством раньше никто не сталкивался.

– Ни разу миссия не противостояла такой силе, как рашистская федерация. Это были отдельные террористические группировки, самопровозглашенные образования. Поэтому нужно искать новые подходы, – советует Сунгуровский.

Переговоры по поводу миссий «голубых шлемов» будут продолжаться. Украинцам же остается надеяться только на себя и верить в ВСУ.