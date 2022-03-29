ЕБРР закрывает свои офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о том, что он находится в процессе закрытия своих постоянных представительств в Москве и Минске.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы европейского банка.

— ЕБРР решительно осудил войну против Украины, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Беларуси, — говорится в сообщении.

В ЕБРР сообщили, что продолжат оказывать “непоколебимую поддержку” Украине и уже согласовали первоначальный пакет помощи в размере €2 млрд для украинской экономики и других стран, пострадавших от войны.

Финансовую поддержку Украине с начала войны пообещали предоставить множество стран и финансовых международных организаций и союзов, таких как, к примеру, МВФ и Евросоюз. Только со стороны США пообещали выделить Украине финансовую помощь в виде более $13,6 млрд.

Источник: EBRD