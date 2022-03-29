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Запрет экспорта предметов роскоши: Япония анонсировала новые санкции против РФ

Илья Нежигай редактор ленты
Японія

Япония введет новый пакет санкций против Российской Федерации, ограничивающий экспорт в страну-агрессора предметы роскоши.

Об этом 29 марта во время пресс-конференции заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

После заседания Кабинета министров Японии, Коити Хагиуда сказал, что правительство приняло решение о внесении поправок в постановление о контроле экспортной торговлей, запрещающие экспорт в Россию предметов роскоши.

Решение японского правительства вступит в силу 5 апреля.

Министр Хагиуда сообщил, что в список предметов роскоши, которые перестанут экспортироваться в Россию, войдут “дорогие автомобили, драгоценные камни и ювелирные изделия”.

Напомним, в начале марта Япония ввела очередной пакет санкций против чиновников из России и Беларуси, что также ответом на вторжение РФ в Украину, что заморозило активы российского и беларусского руководства.

Источник: Министерство экономики, торговли и промышленности Японии

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Фото: Dreamstime

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