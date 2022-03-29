Япония введет новый пакет санкций против Российской Федерации, ограничивающий экспорт в страну-агрессора предметы роскоши.
Об этом 29 марта во время пресс-конференции заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
После заседания Кабинета министров Японии, Коити Хагиуда сказал, что правительство приняло решение о внесении поправок в постановление о контроле экспортной торговлей, запрещающие экспорт в Россию предметов роскоши.
Решение японского правительства вступит в силу 5 апреля.
Министр Хагиуда сообщил, что в список предметов роскоши, которые перестанут экспортироваться в Россию, войдут “дорогие автомобили, драгоценные камни и ювелирные изделия”.
Напомним, в начале марта Япония ввела очередной пакет санкций против чиновников из России и Беларуси, что также ответом на вторжение РФ в Украину, что заморозило активы российского и беларусского руководства.
Источник: Министерство экономики, торговли и промышленности Японии