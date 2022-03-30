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Американская разведка переоценила возможности России – главнокомандующий ВС США

Юля Захарченко редактор ленты
Американская разведка переоценила возможности России – главнокомандующий ВС США

Могла быть погрешность во время сбора разведывательных данных США, из-за которых Америка переоценила возможности России и недооценила оборонную способность Украины к масштабному вторжению войск Владимира Путина на территорию страны.

Так считает главный американский генерал в Европе Тод Уолтерс, возглавляющий Европейское командование сил США.

До начала масштабного нападения РФ американская разведка предполагала, что Россия может захватить Киев за несколько дней. Однако российские военные уже второй месяц не могут осуществить свои агрессивные намерения, поскольку столкнулись с сильным сопротивлением украинских защитников. Также захватчики испытывают проблемы с материально-техническим обеспечением.

– Мы проведем всесторонний осмотр во всех отделах и выясним, где были наши слабые места. И убедимся, что мы сможем найти пути улучшить разведку, – заявил Уолтерс.

Несмотря на то, что разведка США предупреждала о масштабном вторжении России в Украину, она не смогла точно оценить плохую подготовку и работу российских военных.

В первые часы войны американские чиновники предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь бежать из страны, когда российские войска двигались на Киев. Однако глава государства отказался, попросив оружие для защиты Украины от агрессии России.

Союзники США и НАТО помогали с вооружением украинских военных противотанковыми ракетами Javelin и зенитными ракетами Stinger, которые использовали против российских захватчиков.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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