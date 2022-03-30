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Факты / Мир / Мировые новости

Обстрелы мирных жителей и насилие: США признали действия РФ в Украине военным преступлением

Юля Захарченко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Правительство США на основании анализа собранных фактов признало действия России в Украине военным преступлением. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что эта позиция основывается на тщательном анализе доступной информации из официальных и разведывательных источников.

— Сегодня я могу сообщить, что на основе имеющейся в настоящее время информации правительство США оценивает, что российская армия совершила военные преступления в Украине. Наша оценка основана на тщательном анализе доступной информации из государственных и разведывательных источников. Правительство США будет отслеживать сообщения о военных преступлениях и делиться собранной информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями.

В правительстве США подчеркнули, что с началом полномасштабной войны президент России Владимир Путин вызвал непрерывное насилие, смерть и разрушение на всей территории Украины.

— Многочисленные достоверные сообщения о нападениях на гражданское население и другие зверства. Российские войска уничтожили многоквартирные дома, школы, больницы, критически важную инфраструктуру, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи невинных мирных жителей были убиты или ранены.

Блинкен подчеркнул, что многие обстрелянные российскими войсками объекты идентифицировали как те, которые используют мирные жители. Среди них – родильный дом и театр в Мариуполе.

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Фото: Getty Images

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