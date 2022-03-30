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Парламент Канады поддержал введение безвиза с Украиной

Марта Бондаренко редактор ленты
канада

В парламенте Канады поддержали решение о введении безвизового режима для украинцев.

Об этом сообщается на сайте парламента Канады.

Так, парламентарии призывают правительство Канады поддержать украинцев и убедиться, что оно готово к рассмотрению иммиграционных заявлений в срочном порядке.

Также депутаты призывают ввести безвизовый режим для поездок из Украины в Канаду, в том числе путем быстрой выдачи электронного разрешения на въезд (eTA).

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Данное решение было принято на заседании постоянного комитета парламента Канады и передано на рассмотрение правительству страны.

Ранее Канада, в которой проживает большая украинская диаспора, разрешила украинцам и их ближайшим родственникам любой национальности оставаться проживать в стране до трех лет.

Кроме того, правительство решило ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко в ответ на его причастность к военному вторжению РФ в суверенную Украину.

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Фото: Depositphotos

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