В парламенте Канады поддержали решение о введении безвизового режима для украинцев.

Об этом сообщается на сайте парламента Канады.

Так, парламентарии призывают правительство Канады поддержать украинцев и убедиться, что оно готово к рассмотрению иммиграционных заявлений в срочном порядке.

Также депутаты призывают ввести безвизовый режим для поездок из Украины в Канаду, в том числе путем быстрой выдачи электронного разрешения на въезд (eTA).

Данное решение было принято на заседании постоянного комитета парламента Канады и передано на рассмотрение правительству страны.

Ранее Канада, в которой проживает большая украинская диаспора, разрешила украинцам и их ближайшим родственникам любой национальности оставаться проживать в стране до трех лет.

Кроме того, правительство решило ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко в ответ на его причастность к военному вторжению РФ в суверенную Украину.