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Факты / Мир / Мировые новости

Свобода должна быть вооружена не хуже тирании: выступление Зеленского перед парламентом Норвегии

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Норвегии 30 марта 2022 года.

Зеленский начал выступление, отметив, что сегодня уже 35-й день полномасштабного вторжения России на территорию Украины, а российские войска пошли в наступление по трем направлениям.

— Коварство российских действий на море заслуживает отдельного внимания. Это одна из самых больших угроз международной безопасности из всех, возникавших после Второй мировой войны.

Украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией с первого дня их вторжения. Около сотни кораблей не могут выйти в Средиземное море. Некоторые суда были просто захвачены – это пиратство.

Зеленский подчеркнул, что россияне заминировали море, а теперь их мины дрейфуют по морю, создавая опасность. Он отметил, что если, не дай Бог, одну из российских мин не обезвредить, она может принести беду.

— Тогда Россия снова скажет, как всегда, что это как будто бы не она. Как говорила неоднократно, когда убивала в Европе критиков российских властей или сбила в небе над Донбассом малайзийский Boeing.

Президент подчеркнул, что война сейчас не ограничивается только границами Украины, ведь ни одно государство со времен Второй мировой и нацистов не создавало такой угрозы мореходству, как Россия.

Зеленский попросил Норвегию предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы и противокорабельные ракеты Гарпун.

— Свобода должна быть вооружена не хуже тирании… Я хочу назвать ясно, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение – ракеты Гарпун, а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем.

Он пообещал, что это вооружение будет использовано только для защиты “нашей свободы и вашей свободы”.

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Фото: Офис президента

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