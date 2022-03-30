Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Норвегии 30 марта 2022 года.

Зеленский начал выступление, отметив, что сегодня уже 35-й день полномасштабного вторжения России на территорию Украины, а российские войска пошли в наступление по трем направлениям.

— Коварство российских действий на море заслуживает отдельного внимания. Это одна из самых больших угроз международной безопасности из всех, возникавших после Второй мировой войны. Украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией с первого дня их вторжения. Около сотни кораблей не могут выйти в Средиземное море. Некоторые суда были просто захвачены – это пиратство.

Зеленский подчеркнул, что россияне заминировали море, а теперь их мины дрейфуют по морю, создавая опасность. Он отметил, что если, не дай Бог, одну из российских мин не обезвредить, она может принести беду.

— Тогда Россия снова скажет, как всегда, что это как будто бы не она. Как говорила неоднократно, когда убивала в Европе критиков российских властей или сбила в небе над Донбассом малайзийский Boeing.

Президент подчеркнул, что война сейчас не ограничивается только границами Украины, ведь ни одно государство со времен Второй мировой и нацистов не создавало такой угрозы мореходству, как Россия.

Зеленский попросил Норвегию предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы и противокорабельные ракеты Гарпун.

— Свобода должна быть вооружена не хуже тирании… Я хочу назвать ясно, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение – ракеты Гарпун, а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем.

Он пообещал, что это вооружение будет использовано только для защиты “нашей свободы и вашей свободы”.