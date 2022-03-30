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Факты / Мир / Мировые новости

В Белом доме назвали условие для переговоров Байдена и Путина

Татьяна Забожко редактор ленты
В Белом доме назвали условие для переговоров Байдена и Путина

Президент США Джо Байден может согласиться на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным в случае выполнения четких условий.

Об этом на брифинге сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бидингфилд.

По ее словам, ранее президент Соединенных Штатов уже достаточно ясно объяснял, что все будет зависеть от того, о чем хочет говорить президент Путин.

– Я не намерена называть предпосылки для разговора между президентом Байденом и президентом Путиным.

Однако добавлю, что президент Байден очень четко определял, что обязательно должна быть ощутима деэскалация со стороны России и настоящая преданность дипломатии, – сказала Кейт Бидингфилд.

Напомним, что президент США Джо Байден хотел встретиться с главой РФ Владимиром Путиным после переговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром МИД России Сергеем Лавровым, запланированных на 24 февраля.

Тогда сообщалось, что встреча состоится, если не произойдет полномасштабного вторжения в Украину.

Однако после того, как 21 февраля Россия признала “ДНР” и “ЛНР”, Энтони Блинкен отменил встречу с Сергеем Лавровым, потому что такой шаг РФ свидетельствовал о том, что вторжение начинается.

А уже 24 февраля, в день запланированной встречи госсекретаря США и министра иностранных дел России, Владимир Путин отдал приказ о начале войны в Украине.

30 марта начались 35-е сутки полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: White House

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