В Польше определились с датой полного отказа от газа и нефти из России

До конца 2022 года Польша полностью откажется от нефти РФ, а уже в конце весны – от российского угля.

Об этом 30 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что такой план отказа от российских нефти и газа является самым радикальным в Европе.

– Сегодня мы представляем самый радикальный в Европе план отказа от российских углеводородов – российской нефти, российского газа и российского угля. Надеюсь, что в апреле-мае мы полностью откажемся от российского угля, а до конца года – от нефти, – говорится в сообщении.

Какие механизмы применит правительство Польши для быстрого отказа от газа и нефти России, пока не сообщается.

Напомним, что законопроект о запрете на импорт российского угля в Польше был принят 29 марта.

Этим документом, в частности, разрешено замораживание активов поддерживающих Россию субъектов, а также появилась возможность ужесточить санкции на национальном уровне.