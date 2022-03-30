Украина ведет переговоры о поставках газа из Норвегии на следующий отопительный сезон. Речь идет о 5 млрд кубометров газа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, выступая перед парламентом Норвегии Спортингом.

— Вы являетесь одним из наиболее ответственных поставщиков энергоресурсов в мире. И вы таковы. Во всем мире доверие к Норвегии всегда было и, я уверен, будет на максимуме. Это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия при поставке энергоресурсов.

Именно вы можете внести определяющий вклад в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины. Мы уже начали диалог по поставкам в Украину около 5 млрд кубометров газа на следующий отопительный сезон, – подчеркнул президент.