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Замсоветника президента США по нацбезопасности поедет в Индию обсудить войну РФ против Украины

Юля Захарченко редактор ленты
Замсоветника президента США по нацбезопасности поедет в Индию обсудить войну РФ против Украины

Заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности экономики Далип Сингх поедет в Нью-Дели и встретится с индийскими чиновниками, чтобы обсудить войну России против Украины.

Об этом сообщил Белый дом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также планирует посетить Индию – одну из крупнейших стран, покупающую российские товары.

Нью-Дели призвал к немедленному прекращению огня в Украине, но отказался откровенно осуждать действия Москвы. Индия воздержалась от голосования за многочисленные резолюции ООН по войне.

– Сингх будет тесно консультироваться с коллегами по поводу последствий неоправданной войны России против Украины и смягчения влияния на мировую экономику, – говорится в заявлении Белого дома.

На прошлой неделе Байден заявил, что Индия пытается сбалансировать свои связи с Россией и западными странами, но, в отличие от США, Японии, Австралии и других государств, не ввела санкции против РФ за неоправданную агрессию против Украины.

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Источник: The Guardian

Фото: Pexels

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