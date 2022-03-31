Франция и Германия не будут покупать газ России в рублях, несмотря на новый указ Путина

Германия и Франция отказались платить России за газ в рублях, так как это нарушение контрактов, а такой маневр со стороны РФ — это шантаж.

Во время пресс-конференции министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что он еще не видел нового указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, обязывающего платить за газ в рублях, но отметил: Германия готова ко всем сценариям, включая прекращение поставок российского газа в Европу.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и Германия отвергли требование России.

Требование о выплате в рублях

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Москва будет принимать только рубли в качестве оплаты за поставки газа в “недружественные страны”, в том числе страны Евросоюза.

Однако сначала страны Большой семерки согласовали совместный отказ за требование России платить за экспорт газа РФ в рублях. А затем и в Европейском Союзе отвергли требование РФ.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате российского газа в рублях “недружественными странами”. Недружественными странами в России называют тех, кто ввел против них санкции. В указе говорится, что покупатели газа должны открыть счета в российских банках, а при отказе контракты на поставки будут разорваны.