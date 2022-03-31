На двух самолетах ВКС России, в начале марта нарушивших воздушное пространство Швеции, были установлены ядерные снаряды.

Об этом сообщил телеканал TV4 со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 2 марта. Тогда четыре военных самолета России, из которых два бомбардировщика Су-24 и два истребителя Су-27, нарушили воздушное пространство Швеции.

По данным военных Швеции, авиация РФ появилась у острова Готланд и пробыла там недолго.

Других деталей тогда не сообщалось.

По данным телеканала, самолеты РФ провели в шведском небе около минуты, а в районе Готланда их встретили шведские истребители JAS 39 Gripen и сфотографировали.

Как отмечает шведский телеканал, именно с помощью этих снимков было подтверждено наличие ядерного оружия у бомбардировщиков.

Официально эту информацию шведские военные не комментировали.

Военный эксперт Стефан Ринг заявил, что действия РФ должны стать сигналом для Швеции. Таким образом, в Кремле хотели продемонстрировать, что имеют ядерное оружие и готовы его применить, считает специалист.

В вооруженных силах Швеции не подтвердили наличие ядерного оружия на борту нарушивших границу самолетов, хотя отметили, что воздушное пространство командующий ВВС страны Карл Йохан Эдстрем назвал “сознательным действием”.

– На фоне ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия России. Это очень серьезно, – сказал командующий ВВС Швеции.

Со стороны Кремля реакций тоже не было.

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Источник: TV4

Фото: Скриншот с видео