На двух самолетах ВКС России, в начале марта нарушивших воздушное пространство Швеции, были установлены ядерные снаряды.
Об этом сообщил телеканал TV4 со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 2 марта. Тогда четыре военных самолета России, из которых два бомбардировщика Су-24 и два истребителя Су-27, нарушили воздушное пространство Швеции.
По данным военных Швеции, авиация РФ появилась у острова Готланд и пробыла там недолго.
Других деталей тогда не сообщалось.
По данным телеканала, самолеты РФ провели в шведском небе около минуты, а в районе Готланда их встретили шведские истребители JAS 39 Gripen и сфотографировали.
Как отмечает шведский телеканал, именно с помощью этих снимков было подтверждено наличие ядерного оружия у бомбардировщиков.
Официально эту информацию шведские военные не комментировали.
Военный эксперт Стефан Ринг заявил, что действия РФ должны стать сигналом для Швеции. Таким образом, в Кремле хотели продемонстрировать, что имеют ядерное оружие и готовы его применить, считает специалист.
В вооруженных силах Швеции не подтвердили наличие ядерного оружия на борту нарушивших границу самолетов, хотя отметили, что воздушное пространство командующий ВВС страны Карл Йохан Эдстрем назвал “сознательным действием”.
– На фоне ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия России. Это очень серьезно, – сказал командующий ВВС Швеции.
Со стороны Кремля реакций тоже не было.
Источник: TV4
Фото: Скриншот с видео