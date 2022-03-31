Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
145 детей
Ранили Ранили
>222 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

На самолетах РФ, которые вторглись в Швецию 2 марта, было ядерное оружие — СМИ

Илья Нежигай редактор ленты
На самолетах РФ, которые вторглись в Швецию 2 марта, было ядерное оружие — СМИ

На двух самолетах ВКС России, в начале марта нарушивших воздушное пространство Швеции, были установлены ядерные снаряды.

Об этом сообщил телеканал TV4 со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 2 марта. Тогда четыре военных самолета России, из которых два бомбардировщика Су-24 и два истребителя Су-27, нарушили воздушное пространство Швеции.

По данным военных Швеции, авиация РФ появилась у острова Готланд и пробыла там недолго.

Других деталей тогда не сообщалось.

По данным телеканала, самолеты РФ провели в шведском небе около минуты, а в районе Готланда их встретили шведские истребители JAS 39 Gripen и сфотографировали.

Как отмечает шведский телеканал, именно с помощью этих снимков было подтверждено наличие ядерного оружия у бомбардировщиков.

Официально эту информацию шведские военные не комментировали.

Военный эксперт Стефан Ринг заявил, что действия РФ должны стать сигналом для Швеции. Таким образом, в Кремле хотели продемонстрировать, что имеют ядерное оружие и готовы его применить, считает специалист.

В вооруженных силах Швеции не подтвердили наличие ядерного оружия на борту нарушивших границу самолетов, хотя отметили, что воздушное пространство командующий ВВС страны Карл Йохан Эдстрем назвал “сознательным действием”.

– На фоне ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия России. Это очень серьезно, – сказал командующий ВВС Швеции.

Со стороны Кремля реакций тоже не было.

Читайте
Песков назвал условия применения Россией ядерного оружия

Источник: TV4

Фото: Скриншот с видео

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка