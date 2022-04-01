Президент России Владимир Путин самоизолируется и наказывает — увольняет или помещает под домашний арест — некоторых своих советников.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, добавив, что у США нет веских доказательств, чтобы утверждать это с уверенностью.

Джо Байдена спросили, насколько сильно дезинформируют российского президента его советники.

— Это открытый вопрос. Есть много предположений, но, похоже, он — я не говорю это с уверенностью — похоже, он самоизолируется, и есть некоторые признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников, — сказал президент США.

Он добавил, что не хочет придавать этому слишком большое значение в данный момент, потому у США нет веских доказательств этого.

Ранее на этой неделе представители правительства США выразили уверенность в оценке разведки, указывающей на то, что Владимира Путина ввели в заблуждение военные советники относительно успешности действий российских военных в ходе войны, которая продолжается уже более месяца.

Джо Байден также отметил, что он скептически относится к тому, что Владимир Путин выведет все свои силы из окрестностей украинской столицы Киева.

— Пока нет четких доказательств того, что он выводит все свои силы из Киева (вероятно, имеется ввиду Киевская область, — Ред.), — сказал Байден.

Он добавил, что американские власти имеют свидетельства того, что Владимир Путин усиливает свои войска на Донбассе.

— В зависимости от того, как вы относитесь к Путину, я настроен несколько скептически, — добавил президент США.

Глава Белого дома также считает, что российские войска выводятся из Киевской области, чтобы продвинуться на Юг Украины.

Джо Байден, однако, добавил, что есть доказательства того, что Владимир Путин “укрепляет” свои силы на Донбассе.

Ранее в Пентагоне заявили, что на Востоке Украины находится около тысячи боевиков из российской частной военной компании Вагнер.