Глава РФ Владимир Путин не желает прекращать военные действия в Украине и проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом проинформировал сегодня премьер-министр Италии Марио Драги по итогам переговоров с хозяином Кремля.

Драги дал пресс-конференцию для журналистов, которая, среди прочего, касалась и ситуации вокруг Украины. Премьер Италии, в частности, рассказал о своем вчерашнем телефонном разговоре с Путиным.

По словам Драги, когда он спросил у хозяина Кремля о возможности прекращения боевых действий в Украине, тот заявил, что для этого еще “не созрели условия”.

– Я начал телефонный разговор с разговора о мире. Я спросил, когда будет прекращение огня, хотя бы временное, но президент Путин заявил, что условия еще не созрели, – рассказал Драги.

Что касается переговоров с Владимиром Зеленским, Путин заявил, что для этого “еще не пришло” время.

– Я выразил убеждение, что для решения определенных важных вопросов была бы необходима встреча с президентом Зеленским, который также с начала войны призывает Путина к разговору. Ответ Путина заключался в том, что время еще не пришло и участникам переговоров нужно их продолжать, – отметил итальянский премьер.

По словам Драги, во время телефонного разговора Путин выразил мнение, что в переговорах между Украиной и РФ наблюдаются “небольшие шаги вперед”, а также что “позиции двух сторон по разным вопросам немного сблизились”. Премьер Италии уточнил, что очень осторожно относится к подобным заявлениям, поскольку можно доверять только фактам.

– Мы все хотим видеть проблеск света. Санкции работают, мира можно достичь, если Украина будет защищаться, иначе она не достигнет мира… Проблема в том, хочет ли мира Россия. Пока факты говорят о том, что такого желания не было. Только оборона Украины замедлила вторжение и, возможно, приведет к мирному процессу, — подчеркнул Драги.

Он также сообщил, что Италия может оказаться среди стран-гарантов выполнения возможного соглашения между Украиной и РФ.

– Позитивным моментом является то, что как Украина, так и РФ просили, чтобы Италия была гарантом выполнения положений возможного соглашения между ними, – заявил итальянский премьер.

Он добавил, что о точном содержании этих гарантий еще рано говорить, поскольку все будет зависеть от результата переговоров между Украиной и РФ.

Как сообщается на официальном сайте правительства Италии, в ходе разговора с хозяином Кремля Марио Драги подтвердил готовность “способствовать процессу мирного урегулирования”, но “при условии четких признаков деэскалации со стороны РФ”.

Как известно, 29 марта украинская делегация на переговорах с российской стороной в Стамбуле (Турция) представила официальные предложения по новой системе гарантий безопасности для Украины.

Речь идет о подписании международного договора о гарантиях безопасности для Украины. Киев хочет видеть среди гарантов Италию и ряд других стран.

Источник: Sky TG24, Rai News, La Repubblica, ANSA, сайт правительства Италии