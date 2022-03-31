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Факты / Мир / Мировые новости

Швеция выделит более $1 млрд на размещение украинских беженцев

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Швеция выделит более $1 млрд на размещение украинских беженцев

Швеция выделит в весеннем бюджете 1,05 млрд шведских крон ($1,1 млрд) на жилье и другие расходы для украинских беженцев.

Об этом заявил министр финансов Микаэль Дамберг. В четверг, 31 марта, Дамберг и министр интеграции и миграции Андерс Игеман провели пресс-конференцию, чтобы подать бюджетные новости в связи с приемом беженцев из Украины.

Игеман объявил, что правительство подготовит новый закон, который даст Шведскому миграционному совету возможность обязывать муниципалитеты снабжать жильем людей, которые подпадают под действие Директивы о массовых беженцах.

– Мы не вернемся в 2015 год, когда одни муниципалитеты взяли на себя ответственность, а другие – нет, – заявил министр.

Кроме того, правительство планирует стимулировать украинцев выходить на работу. Увеличение выплат социальной помощи не планируется. На сегодня, около 26 тыс. украинцев обратились за защитой в Швеции.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о необходимости избежать повторения кризиса с беженцами, подобного 2015 году. Тогда убежище в Швеции искали более 156 тыс. человек.

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Источник: Svenska Dagbladet

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