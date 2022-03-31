Спецслужбы РФ готовят антиукраинские активные мероприятия в Берлине – Центр оборонных реформ

Российские спецслужбы готовят проведение антиукраинских активных мероприятий во время запланированной 3 апреля демонстрации в Берлине с уничтожением украинских и нацистских символов в целях создания картинки для российской пропаганды. В рамках мероприятий спецслужбы РФ рассматривают возможность применения насилия.

Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк.

— По информации украинской разведки, российскими спецслужбами планируется в это воскресенье проведение антиукраинских активных мероприятий в Берлине. Согласно планам организаторов, 3 апреля 2022 года группой агентов влияния российских спецслужб в Берлине должна быть проведена демонстрация, во время которой должны уничтожаться украинские и нацистские символы на фоне мемориалов советским солдатам, — заявил он.

— Целью акции является создание видеоматериалов, которые в дальнейшем будут использованы российской пропагандой. Акция должна быть синхронизована с аналогичной акцией в РФ. Вероятными местами проведения акции являются мемориальные комплексы Трептов-Парк и Тиргартен, где ранее в знак солидарности с Украиной памятники были украшены украинскими флагами, — отметил руководитель Центра оборонных реформ.

— Учитывая противоправный характер этих мероприятий, риски для общественной безопасности и использование их для пропаганды агрессивной войны, что является международным преступлением, просим правоохранительные органы ФРН упредить эту провокацию, — подытожил Александр Данилюк.

Напомним, 29 марта страны ЕС объявили о высылке большой группы дипломатов РФ. Вслед за Нидерландами российских дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности, объявили персонами нон-грата еще три страны — Бельгия, Ирландия и Чехия. Ранее о высылке дипломатов объявила Северная Македония.