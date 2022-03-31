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США планирует выпускать 1 млн баррелей нефти в день

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
США планирует выпускать 1 млн баррелей нефти в день

США рассматривают возможность выпускать миллион баррелей нефти в день.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выпуска около 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов страны.

1 нефтяной баррель — это около 159 литров нефти.

Такое количество нефти будет произведено в течение нескольких месяцев. Делают это, чтобы снизить цены на бензин, которые подскочили с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Агентство Bloomberg сообщает, что общий объем выпущенной нефти может составить 180 млн баррелей.

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Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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