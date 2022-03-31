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В Варшаве стартовал набор в белорусский полк Погоня: что о нем известно

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Полк Пагоня

Белорусские добровольцы, воюющие в Украине против российских захватчиков, начали формировать новый полк под названием Погоня. Белорусский бизнесмен и доброволец Вадим Прокопьев рассказал в эфире телемарафона об организации полка.

— Погоня – потому что это старый военный белорусский символ. Полк – потому что у нас есть тысячи добровольцев, ожидающих в Варшаве возможности присоединиться к нам. Также у нас уже есть учебно-тренировочные базы, где мы можем формироваться.

Пока мы очень малое подразделение, но с учетом того, сколько желающих, и с учетом того, что мы выбирали название на вырост. Лучше всего нам показалось называться полком Погоня. Я считаю, что белорусов будет много, — рассказал Прокопьев.

Он отметил, что если все желающие белорусы попадут в Погоню, пройдут обучение и попадут в ВСУ, то они будут по размерам не меньше полка.

Прокопьев отметил, что они подписывают контракты в рамках Интернационального легиона.

— Желающих белорусов очень много, их было много и до призыва, с площади две недели назад, который я сделал. И записалось большое количество желающих.

Он рассказал, что сейчас это чуть больше 1 тыс. белорусов, но это без проведения рекламной кампании. Пока они готовятся и тренируются.

Желающие присоединиться к полку Погоня белорусы могут это сделать в центре рекрутингового полка в Варшаве под названием By force. Подать заявку в полк можно также через чат-бот: @Byforce_bot.

В конце февраля президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины и призвал иностранных граждан вступать в его ряды.

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Фото: Vadim Prokopiev

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