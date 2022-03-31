Власти Словакии заявили, что вышлют 35 российских дипломатов на основании информации, предоставленной спецслужбами.

Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Словакии Юрай Томага.

— Мы сожалеем, что после предыдущих высылок российских дипломатов в последние пару лет российская дипломатическая миссия не проявила интереса к нормальной работе в Словакии, — добавил он.

Ранее в этом месяце Словакия, являющаяся членом Европейского союза, уже выслала трех российских дипломатов за шпионаж.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер выразил свое недовольство в посте на Facebook, озаглавленном “Dasvidania”, или прощай по-русски.

— Мое правительство не потерпит, чтобы русские в Словакии под дипломатическим прикрытием вели массовую шпионскую деятельность, развращали наших граждан, распространяли дезинформацию и поляризовали наше общество, — написал он.

Этот шаг произошел через день после того, как страны ЕС — Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия — объявили о высылке десятков российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Другие страны, включая США и Польшу, ранее также выслали российских дипломатов.

Источник: МИД Словакии

Фото: МИД Словакии