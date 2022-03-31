Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
145 детей
Ранили Ранили
>222 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Второй раз за месяц: МИД Словакии высылает 35 российских дипломатов

Илья Нежигай редактор ленты
Второй раз за месяц: МИД Словакии высылает 35 российских дипломатов

Власти Словакии заявили, что вышлют 35 российских дипломатов на основании информации, предоставленной спецслужбами.

Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Словакии Юрай Томага.

— Мы сожалеем, что после предыдущих высылок российских дипломатов в последние пару лет российская дипломатическая миссия не проявила интереса к нормальной работе в Словакии, — добавил он.

Ранее в этом месяце Словакия, являющаяся членом Европейского союза, уже выслала трех российских дипломатов за шпионаж.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер выразил свое недовольство в посте на Facebook, озаглавленном “Dasvidania”, или прощай по-русски.

— Мое правительство не потерпит, чтобы русские в Словакии под дипломатическим прикрытием вели массовую шпионскую деятельность, развращали наших граждан, распространяли дезинформацию и поляризовали наше общество, — написал он.

Этот шаг произошел через день после того, как страны ЕС — Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия — объявили о высылке десятков российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Другие страны, включая США и Польшу, ранее также выслали российских дипломатов.

Источник: МИД Словакии

Фото: МИД Словакии

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка