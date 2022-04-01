Великобритания не примет требование президента России Владимира Путина платить за российский газ в рублях.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Он заявил, что министр энергетики Великобритании Квази Квартенг дал понять, что “это не то, что Великобритания будет рассматривать”.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что в соответствии с недавно подписанным указом о торговле природным газом с “недружественными странами”, компании должны будут открыть рублевые счета в российских банках, и платежи должны поступать с этих счетов.

Великобритания изучит влияние этой меры на европейский рынок, добавил пресс-секретарь.

Министры экономики Франции и Германии уже отказались платить за газ в рублях, заявив, что они привержены существующим договоренностям с Россией о проведении платежей за поставки российского газа только в евро.