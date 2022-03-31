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Если РФ серьезно относится к своим заявлениям о деэскалации, то отведет войска — Пентагон

Илья Нежигай редактор ленты
Пентагон

Некоторые российские силы, которые ранее двигались в сторону Киева, передислоцируются и направляются в Беларусь.

Об этом 30 марта сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

В Министерстве обороны США заявили, что за последние сутки около 20% российских войск, которые двигались в киевском направлении, “передислоцировались”, а некоторые направились в Беларусь.

— По нашей оценке, как мы и говорили вчера, они собираются переоборудовать эти войска, пополнить их запасы и, возможно, использовать их в других местах в Украине, — сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что США не имеют данных о том, что перестановка войск РФ происходит с какой-либо конкретикой.

Джон Кирби добавил, что если Россия серьезно относится к своему заявлению о деэскалации, то она должна отправить эти военные силы “в свой родной гарнизон”.

Он также заявил, что российские силы по-прежнему атакуют Киев бомбардировками, артиллерийским огнем, а также авиаударами.

Представитель Пентагона уточнил, что Министерство обороны США наблюдает передислокацию сил из состава российских войск, которые атаковали украинскую столицу с севера и северо-запада, а также то, что некоторые российские силы передислоцируются из состава сил, развернутых против Чернигова и Сум, в Беларусь.

Накануне, 29 марта, представитель Пентагона Джон Кирби уже говорил о передислокации враждебных для Украины войск, в результате чего Россия может начать новое наступление на других направлениях.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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