Белый дом не видит предпосылок для переговоров Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку такой разговор предполагает серьезную деэскалацию со стороны России в Украине.

Об этом рассказал директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое восстановление дипломатии на таком уровне потребует от россиян значительных шагов для демонстрации серьезной деэскалации.

— Мы ясно указали, президент Байден указал на необходимость ощутимой разрядки со стороны России и четкой, истинной привязанности дипломатии до того, как президент провел бы такой разговор, — говорит она.

Также Бедингфилд рассказала, что у США есть доказательства того, что вторжение России в Украину стало “стратегической катастрофой”. Россия столкнется с дальнейшими санкциями в связи с ее вторжением в Украину.

— Сам Путин заявил, что эти санкции привели к беспрецедентным расходов для российской экономики, и наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять Украину на поле боя, — отметила директор.

В ближайшие дни США добавят 120 организаций из России и Беларуси в список санкций, которые направлены против оборонного, аэрокосмического и морского секторов.

Это приведет к тому, что количество российских и белорусских партий, добавленных в список, превысит 200 с начала вторжения в Украину.