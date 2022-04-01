Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 36 день войны
Убили Убили
148 детей
Ранили Ранили
>232 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Белый дом не видит предпосылок для переговоров Байдена с Путиным

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Джо Байден

Президент США Джо Байден не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку такой разговор предполагает серьезную деэскалацию со стороны России в Украине.

Об этом рассказал директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое восстановление дипломатии на таком уровне потребует от россиян значительных шагов для демонстрации серьезной деэскалации.

— Мы ясно указали, президент Байден указал на необходимость ощутимой разрядки со стороны России и четкой, истинной привязанности дипломатии до того, как президент провел бы такой разговор, — говорит она.

Также Бедингфилд рассказала, что у США есть доказательства того, что вторжение России в Украину стало “стратегической катастрофой”. Россия столкнется с дальнейшими санкциями в связи с ее вторжением в Украину.

— Сам Путин заявил, что эти санкции привели к беспрецедентным расходов для российской экономики, и наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять Украину на поле боя, — отметила директор.

В ближайшие дни США добавят 120 организаций из России и Беларуси в список санкций, которые направлены против оборонного, аэрокосмического и морского секторов.

Это приведет к тому, что количество российских и белорусских партий, добавленных в список, превысит 200 с начала вторжения в Украину.

Читайте
США подтвердили намерение выделить Украине $500 млн без возврата - Квин

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка