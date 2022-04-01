Грузия присоединяется ко всем санкциям против РФ — Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия присоединяется ко всем введенным санкциям против России из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

— Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора, — сказала Зурабишвили.

По словам президента, Грузия также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины.

Напоминаем, что Грузия публично заявила о поддержке санкций против России более чем через месяц с начала полномасштабной войны в Украине.