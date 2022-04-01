Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 36 день войны
Убили Убили
148 детей
Ранили Ранили
>232 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Грузия присоединяется ко всем санкциям против РФ — Зурабишвили

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Грузия присоединяется ко всем санкциям против РФ — Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия присоединяется ко всем введенным санкциям против России из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

— Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора, — сказала Зурабишвили.

По словам президента, Грузия также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины.

Напоминаем, что Грузия публично заявила о поддержке санкций против России более чем через месяц с начала полномасштабной войны в Украине.

Читайте
РФ направляет свои войска из Грузии в Украину - Минобороны Великобритании

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка