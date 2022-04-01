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Пентагон не уверен в существовании колонны РФ, которая направлялась в Киев

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Пентагон не уверен в существовании колонны РФ, которая направлялась в Киев

Пентагон заявил, что не знает, где на данный момент российская колонна военной техники, приближавшаяся к Киеву и существует ли она еще.

По предварительным сообщениям Пентагона, колонна направлялась в сторону Киева и растянулась более чем на 60 км.

— Это было давно. Они так и не выполнили свою задачу, — заметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что колонна застопорилась, не пополнялась и прилагала мало усилий для штурма столицы, еще до того как Москва огласила о планах передислокации войск.

— Мы не думаем, что они должным образом спланировали материально-техническое обеспечение и поддержание силы такого размера на местах в боевых условиях, — отметил Кирби.

Кирби добавил, что это также заслуга украинских военных, их сопротивления и боевой смекалки.

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Источник: CNN

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