Британия ввела санкции против Газпромбанка: в Shell думают, как теперь платить за газ

Великобритания наложила санкции на российский Газпромбанк, что может вызвать проблемы у транснациональной корпорации Shell, которая планирует оплатить поставки российского газа в апреле, когда в Кремле требуют осуществление выплат исключительно в российских рублях.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Корпорация Shell имеет, по крайней мере, два долгосрочных контракта с Россией, но решения руководства РФ о выплате в рублях ставит под вопрос примерно 1,5% годового экспорта российского Газпрома ключевым иностранным клиентам.

— Чтобы продолжать получать российский природный газ, всем европейским покупателям теперь необходимо иметь два счета в Газпромбанке, один в рублях, другой в иностранной валюте, причем конвертацию должен производить российский банк. Это невозможно для Shell, поскольку принадлежащий Газпрому кредитор в марте попал под санкции Великобритании в отместку за вторжение в Украину, — пишет издание.

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В Shell пообещали осуществить “поэтапный отказ” от закупок российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ, но корпорация продолжит получать некоторые поставки по долгосрочным контрактам до истечения срока их действия. Так, к примеру, у компании есть 20-летнее соглашение с экспортным подразделением “Газпрома” на получение 1,2 миллиарда кубометров газа в год до 2031 года с поставкой в Германию. Другой контракт с Газпромом был подписан в 2009 году, что предполагает ежегодные поставки газа по трубопроводам в объеме около 1,4 миллиарда кубометров до 2028 года.

Во всех соглашениях отсутствует требование оплаты в рублях.

Как пишет агентство, Газпром знает о потенциальных проблемах с оплатой Shell и ищет пути их решения.

— Российская энергетическая компания не ожидает, что переход на рубли станет серьезной проблемой в ее отношениях с большинством европейских клиентов, — сказал один из источников Bloomberg.

В пресс-службе Shell сообщили, что “внимательно следят за ситуацией”, отказавшись от дополнительных комментариев по поводу возможных проблем с переводом денег Газпрому.

Ряд чиновников Евросоюза считают, что новые правила оплаты, вероятно, не окажут большого влияния на российские поставки на континент, поскольку покупатели по-прежнему могут переводить деньги в долларах или евро, в зависимости от своих контрактов.

Как отметил для издания один немецкий чиновник, вопрос стоит в том, подрывает ли указ российского президента санкции, которые были согласованы на уровне ЕС.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, как российский Газпромбанк продолжает финансировать армию РФ.