Соединенные Штаты предполагают, что из-за войны войны в Украине могут вырасти не только цены на газ, но и на продукты питания в мире.

Об этом, комментируя слова президента США Джо Байдена, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

– Президент размышляет так: цена на газ выросла примерно на доллар или даже больше с тех пор, как глава РФ Владимир Путин начал стягивать войска к границе. Об этом говорили и мировые экономисты, а не только администрация Байдена. И это лишь фактические данные о том, насколько выросла цена на газ. На рынки во всем мире влияет и нехватка производства в Украине из-за войны войны. И мы знаем, что это может отразиться на стоимости продуктов питания в мире, – сказала Джен Псаки.

Напомним, что тысячи жертв среди мирных жителей, вынужденное переселение миллионов украинцев, разрушение объектов критической инфраструктуры и рост цен на еду и топливо подтолкнуло генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша инициировать заключение соглашения о гуманитарном перемирии между Украиной и Россией.

Антониу Гутерреш надеется, что соглашение позволит справиться с последствиями войны, в частности угрозой возникновения голода во многих странах, которые из-за глобальной пандемии тратят значительные средства на преодоление кризиса.

В министерстве аграрной политики и продовольствия уже заявили, что, несмотря на войну, Украина сможет прокормить себя, тогда как в десятки стран мира придет голод из-за блокады украинских портов Россией.

Заметим, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 38-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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