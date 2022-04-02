Соединенные Штаты не имеют права комментировать заявления Российской Федерации о причастности Украины к пожару на нефтебазе в российском Белгороде 1 апреля.

– Украина не делала никаких заявлений или подтверждений сообщений Кремля. Отмечу, что начал войну президент Путин. Жестокую войну, во время которой российские войска бомбят города по всей Украине и совершают ужасные акты насилия, – сказала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь отметила отважную борьбу народа Украины против неспровоцированной российской жестокости.

– Здесь есть один агрессор – президент Путин и российские военные под его руководством, – подчеркнула Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома не изъявила желания комментировать вопросы журналистов относительно общей позиции США относительно потенциальных будущих атак Украины на российскую землю.

– Учитывая, что Соединенные Штаты так же, как и Украина, не подтвердили и не прокомментировали отчеты Кремля, я не намерена прибегать к гипотетическим прогнозам относительно будущего. Я еще раз повторю, что это захватническая война главы РФ Владимира Путина, из-за которой миллионы людей остались без жилья. Это он атаковал мирных жителей и больницы по всей Украине. Мы знаем, кто агрессор – это президент Путин и Россия. К тому же, у меня нет комментариев относительно военной тактики, – сказала Джен Псаки.

Напомним, что 1 апреля произошел масштабный пожар на нефтебазе в Белгороде.

СМИ сообщили о возгорании восьми резервуаров с топливом объемом 2 тыс. куб. м каждый и угрозу распространения огня еще на восемь.

Российская сторона обвинила в этом Украину. Представитель главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта чрезвычайная ситуация не будет способствовать переговорам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов поинтересовался в ответ, способствуют ли переговорам убийства детей и женщин российской армией и предположил, что к взрывам на нефтебазе в Белгороде могут быть причастны местные жители.

В Минобороны Великобритании также отреагировали на ситуацию и заметили, что вероятная потеря запасов топлива станет дополнительной нагрузкой на и так растянутые логистические цепочки России и усложнит поставки российских войск, окруживших Харьков.

Заметим, что это не первый случай в Белгороде. 30 марта на военных складах вблизи города раздалась серия взрывов. В РФ заявили, что причиной тому стал человеческий фактор.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 38-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.