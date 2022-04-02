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Расконсервацию американских нефтяных запасов: как это повлияет на мировой рынок

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Нафта

Президент Джо Байден сообщил, что 30 стран договорились направить на мировой рынок дополнительные объемы нефти ради снижения цен на топливо.

Соответствующее решение уменьшит прибыль нефтедолларов в России, которые страна-агрессор тратит на ведение войны с Украиной.

Обо всех деталях данного решения рассказала журналистка Голоса Америки Екатерина Лисунова в эфире телемарафона.

По словам Лисуновой, аналитики прогнозируют, что в первую очередь, это решение повлияет на снижение цен на топливо в США, которые очень выросли с начала войны в Украине.

Байден отметил, что еще 30 государств согласились высвободить стратегический запас нефти из своих резервов, чтобы повлиять на цены. Президент США не уточнил, какие именно страны согласились это сделать.

— Стоит заметить, что это высвобождение стратегических запасов нефти в США называют — крупнейшим за историю создания этого стратегического запаса, — отметила Екатерина Лисунова.

Планируется, что это высвобождение будет продолжаться в течение шести месяцев, до осени.

В рамках стратегического плана выравнивания цен и уменьшения влияния РФ на энергетическом рынке, Байден объявил об увеличении выработки нефти в США.

— Но Байден также заметил, что это краткосрочная реакция на последние события, на российскую агрессию. В дальнейшем, он будет придерживаться своей политики, которую объявлял во время предвыборной компании — это зеленая энергетика, — говорит Лисунова.

Журналистка также отметила, что в Конгрессе США продолжают разрабатывать санкции против Россию и одним из важных рычагов влияния будет усиление военного снабжения для Украины.

Лисунова также отметила, что США и другие западные страны пока не спешат давать новые гарантии для безопасности Украины.

— На это есть две причины. Во-первых, сами США заявляют, что они не особенно доверяют РФ в переговорном процессе с Украиной и любые вещи, на которые согласится Россия, они подвергают сомнению. Потому что все заявления, которые делала России за последние 8 лет противоречили с действиями РФ.

И вторая причина — все еще нежелание Запада вступать в открытый конфликт с РФ. Это продолжают подчеркивать чиновники западных государств, непосредственно и США, — говорит Лисунова.

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Фото: Depositphotos

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