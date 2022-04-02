Молдова отказывается от присоединения к западным санкциям против РФ, поскольку тогда страна может остаться без газа и электроэнергии.

Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на интервью президента Молдовы Майи Санду.

Она рассказала о последствиях для Республики, которые, как она считает, могут затронуть Молдову в случае введения санкций против России. При этом она отметила, что война РФ против Украины уже повлияла на экспорт и импорт Молдовы.

— Когда мы говорим о санкциях в целом, не вдаваясь в детали, это очень поверхностный подход. Обсудим, что могут означать санкции по экспорту и импорту: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский, ни на белорусский. Потому что есть препятствие – война. И экспорт, и импорт с этими странами заблокирован, – сказала Майя Санду.

Она подчеркнула, что важнейшей зависимостью Кишинева от Москвы являются энергоносители, альтернативы которых у Молдовы нет.

– Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и электричества? Нет, мы не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тыс. украинских беженцев, 50 тыс. из которых – дети, — заявила Майя Санду.

Президент Молдовы добавила, что ее Республика пользуется полной поддержкой своих западных партнеров. Более того, они даже будут пытаться помочь Кишиневу найти альтернативные варианты энергоресурсов.

– Однако до тех пор мы, очевидно, не можем игнорировать реальность, – добавила президент.

На замечание журналистки о том, что Киев разгневан отношением Молдовы, Санду ответила:

– Конечно, мы должны сделать все, чтобы остановить эту войну. Но есть некоторые вещи, которые мы должны обеспечить для наших граждан. Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь (в Молдове, – Ред.), мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе, – заявила она.

Напомним, ранее президент Молдовы заявила, что ее страна отказывается приобщаться к санкциям стран Запада, введенным против России после полномасштабного вторжения в Украину.

Источники: NewsMaker, Radio Europa Liberă Moldova