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Война в Украине сильно повлияет на туризм в странах Ближнего Востока

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Война в Украине сильно повлияет на туризм в странах Ближнего Востока

Полномасштабная война России против Украины сильно влияет на Ближний Восток, точнее на туристическую индустрию в этих странах.

Дубай, Каир, Стамбул и другие города Ближнего Востока регулярно входили в топы самых популярных туристических мест.

Но война повлияла не только на энергетические и продовольственные рынки, но и на бешеную инфляцию по всему миру, которая затрагивает туристическую индустрию.

По данным Euromonitor International, крах российского и украинского туризма уменьшит доход на $6,9 млрд в 2022 году. Некоторые страны Ближнего Востока изрядно пострадают от этого.

Согласно отчету Colliers International, в 2019 году украинские поездки в Египет выросли на 49% по сравнению с предыдущим годом, что сделало украинцев вторыми по количеству посетителей Ближнего Востока после Германии.

Но в этом году ситуация изменится. Сейчас министерство туризма Египта пытается привлечь посетителей из других стран.

— Это большая проблема, но мы пытаемся выжить, — сказала заместитель министра туризма Египта Гадо Шалаби.

В свою очередь Турция надеялась поднять экономику в этом году благодаря восстановлению туристической индустрии, но война и санкции против РФ грозят уменьшить доход от туризма на $34,5 млрд.

— Россия является важной страной на туристическом рынке, Украина также занимает третье или четвертое место, – сказал президент Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции Улкай Атмака.

Некоторые страны надеются, что к лету война закончится и это поможет хоть как-то спасти туристическую отрасль в странах Ближнего Востока.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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