Грузия не будет вводить экономические санкции против России в связи с полномасштабной войной на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, санкции против РФ противоречат национальным интересам Грузии.

– Еще раз хочу объяснить. Введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, интересов нашего народа, – сказал Гарибашвили.

Он добавил, что за последние 30 лет на территории Грузии военные конфликты происходили трижды. Гарибашвили считает, что для того чтобы не повторять ошибок, необходимо проявлять большую осторожность.

– Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня в нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все во избежание войны, — добавил премьер-министр.

Следует отметить, что позиция президента Грузии Саломе Зурабишвили отличается от позиции премьера.

На этой неделе в интервью CNN глава государства заявила, что Грузия принимает участие во всех международных финансовых санкциях, введенных Западом против России из-за войны в Украине.

Ранее Грузии все же пришлось установить ряд ограничений в сфере банков и финансов. В частности, из-за санкций грузинское отделение банка ВТБ лишили права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев.

Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы Базисбанку, а в портфель обслуживания юридических лиц – Либерти банку. Также в Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard, выпущенными российскими банками. Местным же финансовым организациям запрещено пользоваться российской платежной системой Мир.