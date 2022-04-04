Военные преступления российских оккупантов в Буче и других украинских городах станут предметом рассмотрения Совета Безопасности ООН во вторник, 5 апреля.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

– Все партнеры Украины будут детально информированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства. Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совбезе ООН во вторник, – сказал президент.

Зеленский добавил, что обязательно будет новый санкционный пакет против РФ.

– Но уверен, что этого мало. Нужны еще выводы. Не только о России, но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти на нашу землю, — сказал он.

Напомним, что с 31 марта город Буча находится под контролем украинских военных, однако после врагов он сильно разрушен. Мэр сообщил, что была найдена братская могила, в которой похоронены 280 человек, но подсчеты погибших еще продолжаются.

Во время оккупации российские военные убивали мирных жителей и не давали им возможности уехать. Их тела хаотично были разбросаны по улицам, а на многих были белые повязки, что свидетельствовало о том, что они безоружны.