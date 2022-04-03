Продавцы морского топлива перестали обслуживать суда под российским флагом в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту.

Как пишет Reuters со ссылкой на пять источников в данной отрасли, знакомых с ситуацией, это стало еще одним ударом по российскому экспорту.

Потеря доступа к пунктам дозаправки в Средиземном море создает серьезные логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из портов Балтии в Азию, а также вызывает опасения по поводу безопасности, поскольку они могут застрять в море с легковоспламеняющимися грузами, говорят источники в сфере судоходства.

Остановка услуг по заправке вызвана множеством факторов, включая то, что источники назвали “самосанкционированием”, когда компании пытаются опередить следующую волну мер, отказываясь заключать контракты с российскими организациями.

Проблемы с платежами из-за банковских ограничений также усугубили сложности с соглашениями по поставке морского топлива, которое обычно оценивается и оплачивается в долларах США.

Один из источников сообщил, что суда под российским флагом не могут получить морское топливо на Мальте, британской заморской территории Гибралтар или в соседнем Альхесирасе в Испании – всех основных зонах дозаправки в Средиземном море.

– Несколько танкеров были вынуждены совершить более длительное путешествие, чтобы заправиться в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо, – сообщил источник издания, знакомый с передвижением одного из танкеров.

Чиновник из Мальты заявил, что страна не позволяет судам под российским флагом заходить в свои порты.

Представитель министерства транспорта и торгового флота Испании сказал, что “возможно, некоторые поставщики принимают эти меры самостоятельно”.

Представитель правительства Гибралтара заявил, что портовые власти будут отклонять запросы на вхождение всех судов, принадлежащих или управляемых кем-либо, связанным с этой страной, даже для заправки, в соответствии с правилами Великобритании. Представитель правительства сказал, что, как и в Великобритании, иностранные суда с российскими грузами не будут этим затрагиваться.

Морской сектор России уже столкнулся со сворачиванием других услуг, включая сертификацию судов ведущими иностранными поставщиками, что жизненно важно для доступа в порты и получения страховки, ухода судоходных компаний и приостановки производителями судовых двигателей обучения работе на их оборудовании.

По словам источников в судоходной отрасли, учитывая сложность мировой морской торговли, было неясно, как российские компании смогут работать в условиях отказа от многочисленных услуг.

Датский поставщик судового топлива и судовладелец Monjasa заявил, что он приостановил “торговлю и поставку с суднами под российским флагом, зарегистрированными в России компаниями, а также компаниями и лицами, имеющими связи или аффилированными с российскими владельцами” с 25 февраля, через день после начала вторжения России в Украину.

Датская компания Bunker Holding заявила, что прекратила все поставки в российские порты с начала марта, добавив, что группа и дочерние компании, включая Dan-Bunkering, также “прекратили заключать новые обязательства с российскими контрагентами”.

— Мы отдаем себе отчет в проблемах, которые это решение о прекращении торговли с российскими контрагентами создает для клиентов и контрагентов в другом мире, но с учетом ужасной ситуации в Украине мы должны действовать быстро и решительно против России, — говорится в заявлении Bunker Holding.

Гибралтарский поставщик бункеров Peninsula, активно работающий в Средиземноморье и других местах, в своем сообщении в LinkedIn заявил, что “не ведет дела с российскими судами, портами, компаниями – собственными или мажоритарными – поставщиками и финансовыми учреждениями”.

Ранее в этом месяце Великобритания объявила о введении санкций в отношении крупнейшей российской судоходной компании “Совкомфлот”.

Пока запрет на запад российских судов в порты ЕС еще не обсуждается, российские экспортеры нефти и продуктов уже столкнулись с проблемами при заключении фрахтов на суда и страховании, говорят источники в судоходстве.