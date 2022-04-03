Посол Украины в Германии Андрей Мельник остро отреагировал на дискуссии в немецких коалиционных кругах на фоне возможного ужесточения санкций против России.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в социальной сети Twitter опубликовала твит, где заявила, что фото из Бучи – невыносимые. Бербок добавила, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Дипломат подчеркнула, что Германия ужесточит санкции против России и еще больше будет поддерживать Украину.

Украинский дипломат сделал репост сообщения главы МИД Германии, с резкой критикой.

— А теперь скажем прямо: для того, чтобы светофорное правительство (действующая немецкая коалиция, — Ред.) наконец-то решилось хоть немного в дальнейшем оказывать давление на Россию и усилить дальнейшие санкции (включая газовое и нефтяное эмбарго?), нужно снова убить сотни мирных граждан Украины , а женщин снова изнасиловать. Разумеется, – пишет он.

Jetzt im Klartext: damit die Ampel-Regierung sich endlich wagt, Russland ein bisschen mehr unter Druck zu setzen & weitere Sanktionen (Gas- & Öl-Embargo dabei?) zu verschärfen, müssen immer wieder Hunderte ukrainische Zivilisten abgeschlachtet, Frauen vergewaltigt werden. Okey https://t.co/tUWrvwlVRW — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 3, 2022

Таким образом, украинский посол отреагировал на скандальное заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера, который высказался против введения эмбарго на российские энергоносители.

Ранее Мельник рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ Линднер заявил ему в Берлине, что Украине осталось всего несколько часов, поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.