Подлые нападения России на не виновных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине.

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в своем Twitter.

Джон также добавил, что никакое возражение или дезинформация со стороны Кремля не могут скрыть то, что все знают правду.

— Путин в отчаянии, его вторжение проваливается, а решимость Украины еще никогда не была сильнее, — написал премьер-министр.

Джон написал, что сделает все что в его силах чтобы “заморить голодом” военную машину Путина.

— Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также усиливаем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь нуждающимся на местах, — сообщил Джонсон.