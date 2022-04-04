Страны Балтии – за, Германия – категорически против: кто в ЕС откажется от нефти и газа РФ

На фоне раскрываемости очередных военных преступлений РФ на территории Украины Европа готовится вводить новые санкции против государства-агрессора.

Однако пока неясно, решится ли ЕС на действительно убийственные меры — эмбарго на российские энергоресурсы. Прежде всего, их сознательно тормозит Германия, голос которой в ЕС очень весомый. Каждый день проволочек политиков – это плюс $1 млрд для России, которые уходят на покупку новых ракет и бомб.

По состоянию на начало апреля от российского газа официально отказались Литва, Латвия и Эстония.

Они первыми в Евросоюзе ввели эмбарго на кровавое путинское топливо и призывают партнеров сделать так, чтобы страна-бензоколонка не получала ни копейки на свои преступления в Украине.

– Отступление российской армии убийц из Бучи показывает весь масштаб зверств. Можно только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Приобретая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выдвиньте вилку из розетки. Не будьте соучастниками, – заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Россия – крупнейший в мире экспортер газа. По экспорту нефти она вторая после Саудовской Аравии. В 2021 году она выручила на энергоресурсах $240 млрд. В этом году будет свыше $300 млрд. Ежедневно Кремль зарабатывает около $1 млрд на свою военную машину.

Эксперты отмечают: если немедленно отказаться от российского газа Евросоюзу сложно, то утопить агрессоров в их нефти можно уже.

Америка уже готова торговать своими резервными запасами, еще 30 стран мира подтвердили аналогичные намерения. Об увеличении добычи нефти заявила Канада.

– Это все поможет сдерживать цены на нефть на тот период, пока добывающие страны смогут нарастить производство нефти, – подчеркнул директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Эмбарго на российские газ и нефть откровенно осуждают в Германии. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил журналистам, что страна не будет вводить эмбарго, потому что это ухудшит благосостояние немцев.

– У них до сих пор возникают представления, что эта война скоро завершится и что они в ней могут не пострадать и они до сих пор продолжают говорить об инфляции, тогда как люди просто погибают, – считает советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

И есть и компромиссный вариант: импортировать российские энергоресурсы, но деньги за них замораживать на специальном счете. Рашисты не могут покупать бомбы и ракеты, а их экономика будет полностью обескровлена.

Понятно одно: удар по энергетике — единственное экономическое оружие, которое осталось в кармане Запада и реально может остановить военную машину. Вопрос только в том, есть ли на это политическая воля. И сколько еще украинцев должно погибнуть, чтобы она появилась.