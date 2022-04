Импорт газа, российские корабли и банки: страны ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ

Европейский Союз объявил пятый пакет санкций против Российской Федерации на фоне агрессивной войны против Украины.

Детали очередных санкций на брифинге 5 апреля сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что некоторые из них будут распространяться и на Беларусь, которая, не объявляя войны в Украине, активно помогает российским регулярным войскам.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.

We need to sustain utmost pressure at this critical point.

So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022