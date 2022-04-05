Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 41 день войны
Убили Убили
165 детей
Ранили Ранили
>266 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Импорт газа, российские корабли и банки: страны ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Импорт газа, российские корабли и банки: страны ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ

Европейский Союз объявил пятый пакет санкций против Российской Федерации на фоне агрессивной войны против Украины.

Детали очередных санкций на брифинге 5 апреля сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что некоторые из них будут распространяться и на Беларусь, которая, не объявляя войны в Украине, активно помогает российским регулярным войскам.

– Россия ведет жестокую, беспощадную войну, также против мирного населения Украины. В этой критической точке нам нужно выдержать максимальное давление. Сегодня мы предлагаем 5-й пакет санкций, — отметила она.

В частности, страны ЕС согласились на следующие шаги против РФ:

  1. Полный запрет на импорт российского угля. Это обогащало страну-агрессора на €4 млрд ежегодно.
  2. Полный запрет на транзакции в четырех российских банках. В списке – второй крупнейший банк РФ – ВТБ. В общей сложности эти четыре банка составляют почти четверть всего банковского сектора экономики страны-агрессора.
  3. Полный запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах ЕС, в свою очередь странам ЕС – запрещено финансово поддерживать государственные учреждения РФ.
  4. Лишение права на работу в ЕС операторов дорожного транспорта России и Белоруссии.
  5. Частичный запрет российским кораблям заходить в порты стран ЕС. Исключения – сельскохозяйственная продукция и продукты питания, гуманитарные грузы и энергетика.
  6. Запрещенный экспорт – квантовые компьютеры и полупроводники, передовое оборудование машиностроительной промышленности и транспорта. Касается как РФ, так и Белоруссии.
  7. Запрещенный импорт – от изделий из древесины и цемента до морепродуктов и ликеров. Касается как РФ, так и Белоруссии.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, следующий пакет санкций против РФ будет иметь прямое отношение к импорту нефти страны-агрессора.

Читайте
Страны Балтии – за, Германия – категорически против: кто в ЕС откажется от нефти и газа РФ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка