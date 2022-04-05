Импорт газа, российские корабли и банки: страны ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ

Европейский Союз объявил пятый пакет санкций против Российской Федерации на фоне агрессивной войны против Украины.
Детали очередных санкций на брифинге 5 апреля сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что некоторые из них будут распространяться и на Беларусь, которая, не объявляя войны в Украине, активно помогает российским регулярным войскам.
– Россия ведет жестокую, беспощадную войну, также против мирного населения Украины. В этой критической точке нам нужно выдержать максимальное давление. Сегодня мы предлагаем 5-й пакет санкций, — отметила она.
Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.
We need to sustain utmost pressure at this critical point.
So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022
В частности, страны ЕС согласились на следующие шаги против РФ:
- Полный запрет на импорт российского угля. Это обогащало страну-агрессора на €4 млрд ежегодно.
- Полный запрет на транзакции в четырех российских банках. В списке – второй крупнейший банк РФ – ВТБ. В общей сложности эти четыре банка составляют почти четверть всего банковского сектора экономики страны-агрессора.
- Полный запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах ЕС, в свою очередь странам ЕС – запрещено финансово поддерживать государственные учреждения РФ.
- Лишение права на работу в ЕС операторов дорожного транспорта России и Белоруссии.
- Частичный запрет российским кораблям заходить в порты стран ЕС. Исключения – сельскохозяйственная продукция и продукты питания, гуманитарные грузы и энергетика.
- Запрещенный экспорт – квантовые компьютеры и полупроводники, передовое оборудование машиностроительной промышленности и транспорта. Касается как РФ, так и Белоруссии.
- Запрещенный импорт – от изделий из древесины и цемента до морепродуктов и ликеров. Касается как РФ, так и Белоруссии.
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, следующий пакет санкций против РФ будет иметь прямое отношение к импорту нефти страны-агрессора.