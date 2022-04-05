Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля рассчитывает, что уже 6 апреля Европейский Союз введет первые энергетические санкции против России.

По его убеждению, минимальным требованием станет запрет на импорт нефти.

– Сейчас черная нефть превращается в Украине в красную кровь. Россию необходимо энергетически изолировать. Это единственный способ повлиять на экономику РФ настолько сильно, чтобы заставить ее изменить дальнейшие действия, – говорит министр экономического развития.

Мика Линтиля считает, что энергетические потоки в Россию необходимо прекратить любой ценой, по крайней мере, временно.

Замена российских энергоресурсов, говорит он, не представляет особых проблем, поскольку их можно импортировать из других стран.

Вместе с тем министр экономического развития Финляндии осознает, что прекращение импорта из РФ приведет к росту расходов и снижению уровня жизни в ближайшие годы.

– Вполне понятно, что расходы на транспорт и жилье существенно возрастут. Уровень жизни, к сожалению, упадет, – говорит он.

Однако добавляет, что правительство к такому шагу подготовилось.

3 апреля, после того, как мир узнал о зверствах россиян в освобожденной Буче и других городах Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны G7 немедленно ввести эмбарго на покупку российских энергоресурсов.

На следующий день стало известно, что официальный Берлин не будет вводить немедленное эмбарго , однако работает над тем, чтобы отрезать российские энергоресурсы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Yle