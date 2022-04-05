Путин должен предстать перед Международным трибуналом — премьер-министр Косово

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что Россия безусловно совершает военные преступления в Украине.

По словам Курти, Кремль приказал своей военной машине совершать эти преступления против безоружных гражданских украинцев.

— Эти ужасные преступления, которые происходят на Востоке Украины, безусловно являются военными преступлениями. Следователи должны также доказать преступления против человечности и геноцид, — сказал Курти.

Премьер-министр добавил, что Владимир Путин должен предстать перед Международным трибуналом.

Курти также заявил, что Косово наращивает свой оборонный бюджет и возможности на случай российского вторжения или вторичного конфликта на Западных Балканах.