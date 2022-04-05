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Факты / Мир / Мировые новости

Россию хотят исключить из Совета ООН по правам человека

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Россию хотят исключить из Совета ООН по правам человека

Из-за войны, которую РФ развязала на территории Украины, Россию хотят исключить из Совета ООН по правам человека.

Об этом в Twitter сообщила американская дипломатка, представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд сообщила, что участие России в Совете ООН по правам человека есть фарсом и это наносит серьезный ущерб доверию к Совету и ООН.

— В тесной координации с Украиной и другими государствами-членами и партнерами ООН, США собираются добиваться отстранения России от Совета ООН по правам человека, — написала дипломатка.

Томас-Гринфилд объявила, что вынесет этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности 6 апреля. Ожидается, что этот вопрос рассмотрит Генеральная Ассамблея уже 7 апреля.

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Фото: Getty Images

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