Из-за войны, которую РФ развязала на территории Украины, Россию хотят исключить из Совета ООН по правам человека.

Об этом в Twitter сообщила американская дипломатка, представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд сообщила, что участие России в Совете ООН по правам человека есть фарсом и это наносит серьезный ущерб доверию к Совету и ООН.

— В тесной координации с Украиной и другими государствами-членами и партнерами ООН, США собираются добиваться отстранения России от Совета ООН по правам человека, — написала дипломатка.

Томас-Гринфилд объявила, что вынесет этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности 6 апреля. Ожидается, что этот вопрос рассмотрит Генеральная Ассамблея уже 7 апреля.