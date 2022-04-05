Еще шесть стран Европы объявили, что высылают российских дипломатов из-за полномасштабной войны в Украине и шпионажа сотрудников посольств РФ.

Так, правительство Дании приняло решение о высылке 15 дипломатов. Как отметили в Министерстве иностранных дел Дании, эти лица занимались разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием в посольстве РФ в Копенгагене.

– Действующему послу РФ сегодня утром на совещании в Министерстве иностранных дел сообщили, что правительство Дании приняло решение выслать 15 сотрудников российской разведки, работающих в посольстве России в Копенгагене. У них будет 14 дней, чтобы покинуть Данию, — говорится в сообщении.

Тем самым Дания посылает Москве четкий сигнал, что не допустит шпионажа офицеров российской разведки на своей земле и что они представляют угрозу национальной безопасности страны.

В МИД Дании также сообщили российскому послу об осуждении зверств военных РФ в отношении мирных жителей украинского города Буча (Киевской области). Послу напомнили, что такие действия являются военным преступлением.

В МИД Италии объявили, что из страны высылают 30 российских дипломатов. Как отметил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, такое решение было принято из соображений национальной безопасности.

– По моему поручению генеральный секретарь МИД посол Этторе Секи сегодня утром вызвал посла РФ в Италии Сергея Разова, чтобы сообщить ему о решении правительства Италии выслать 30 российских дипломатов… Это решение, принятое по согласованию с другими европейскими и евроатлантическими партнерами, обусловлено причинами, связанными с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей вследствие неоправданной агрессии против Украины со стороны РФ, — подчеркнул Ди Майо.

Глава МИД Швеции Анн Линде объявила сегодня о решении выдворить трех российских дипломатов из страны. По ее словам, полиция безопасности вместе с другими органами обороны Швеции заметила повышенную угрозу со стороны РФ, как в военной, так и в гражданской сфере.

По данным МИД, всего в Швеции находятся 35 российских дипломатов, и, по оценке полиции безопасности, каждый третий из них осуществляет разведывательную деятельность. По словам Линде, три дипломата, которых решено выдворить, “совершенно очевидно ведут незаконную разведывательную деятельность в Швеции”.

Комментируя войну в Украине, Линде подчеркнула, что РФ совершила военные преступления. В связи с этим в шведский МИД вызвали российского посла для выражения “решительного осуждения”.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил, что из страны выдворят по меньшей мере 25 российских дипломатов и сотрудников посольства РФ в Мадриде в ответ на военные преступления, совершенные войсками РФ в Украине. Испанские СМИ пишут, что в общей сложности будут высланы 27 дипломатов.

Альбарес намекнул, что некоторые российские дипломаты являются шпионами, а потому они представляют угрозу интересам безопасности Испании. Кроме того, выдворение дипломатов является реакцией на зверства войск РФ в украинских городах Буча и Мариуполь.

Эстония приняла решение закрыть генеральное консульство РФ в Нарве и консульский отдел посольства РФ в Тарту. Из страны будут высланы 14 сотрудников этих дипломатических учреждений, 7 из которых имеют дипломатический статус.

Указанные лица должны покинуть Эстонию до 30 апреля.

– В ситуации, когда постоянно поступают сообщения об ужасной деятельности российских вооруженных сил, в частности в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений, особенно если РФ серьезно нарушает международное право, в частности, взятые на себя международные обязательства, — подчеркнули в МИД Эстонии.

В ведомстве отметили, что действия РФ в Украине неприемлемы, и Москва должна вывести свои войска и понести ответственность за ущерб, нанесенный войной.

А МИД Латвии принял решение закрыть генеральные консульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатический персонал этих дипломатических учреждений объявлен персонами нон-грата.

– Решение было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и неоправданной военной агрессии и войны, начатой РФ. Латвия неоднократно и решительно осуждала агрессию РФ и ее полномасштабное вторжение в Украину, — говорится в заявлении латвийского МИД.

В МИД добавили, что международное сообщество получило многочисленные сообщения об убийствах, зверствах и военных преступлениях, совершаемых российскими захватчиками в Украине.

Консульства РФ будут работать в Латвии до 30 апреля. До этой даты российские дипломаты, которых высылают, должны покинуть Латвию.

Следует отметить, что на фоне массовых убийств российскими захватчиками мирных украинцев ряд стран еще раньше объявил о выдворении дипломатов РФ. Так, Германия высылает 40 дипломатов, Франция – 35.

Литва же объявила о выдворении посла РФ и закрытии консульства в Клайпеде.

Источник: МИД Дании, ANSA, SVT, El País, El Español, МИД Эстонии, МИД Латвии