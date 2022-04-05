США планируют объявить о новых санкциях против России на этой неделе

Власти Соединенных Штатов Америки планируют объявить о новых экономических ограничительных санкциях против Российской Федерации на этой неделе.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Америка намерена рассказать об усиленном экономическом давлении на Россию за начавшуюся войну в Украине.

– Объявление новых санкций можно ожидать на этой неделе. Мы объявим о дополнительном экономическом давлении на Россию, — подчеркнул советник президента США по нацбезопасности.

Джейк Салливан отметил, что Соединенные Штаты Америки координируются по вопросу санкций против России с союзниками и партнерами.

Поддержка США

Президент Америки Джо Байден назвал зверства под Киевом, в частности, в Буче, совершенные российской армией — военным преступлением. Он призвал к суду над президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, начавшим полномасштабную войну в Украине.

Байден считает, что резня в Буче – это возмутительно. А изображения тел замученных и погибших мирных жителей позволяют называть Путина военным преступником, убежден президент США.