США могут рассмотреть возможность вмешательства в войну между Россией и Украиной, если Кремль применит ядерное оружие. Об этом заявил член Сената США от Демократической партии Крис Мерфи в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV.

Политик также рассказал, как в Вашингтоне собираются помочь Украине контролировать собственное воздушное пространство и чем могут закончиться мирные переговоры между Киевом и Москвой.

Спасибо, что уделили время. Первый вопрос – каким является восприятие в американском Сенате того, что сейчас происходит в Украине?

– Мне кажется, мы все в Сенате абсолютно шокированы теми военными преступлениями, которые происходят. Владимир Путин умышленно бьет по гражданским. Сердце щемит от этого ужаса. Многие из нас бывали в Украине столько раз, у нас там друзья. Мы обязаны делать все возможное, чтобы помочь Украине защищаться.

Две недели тому назад мы проголосовали за инициативу передать Украине помощь более чем на $14 млрд, что включало оружие и гуманитарную помощь, и сделаем еще больше. Если президент США обратится к Конгрессу с просьбой предоставить больше, мы это сделаем. Ведь мы хотим, чтобы в этой войне победила Украина. Мы в восторге от храбрости и боеспособности украинской армии, украинского народа. Я хочу, чтобы украинский народ это знал.

Хотя американских военных не будет в Украине, мы и дальше будем предоставлять экономическую и гуманитарную помощь, а также оружие. Так что мы все вместе, коллективно нанесем разрушительный удар по Владимиру Путину.

Сенатор США Крис Мерфи. Фото: Getty Images

В последние дни мы слышим от Офиса президента Зеленского, что мирные переговоры с Россией подходят к завершению. Как бы вы оценили то, что известно сегодня?

– Я лично настроен очень скептически к тому, что Путин хочет сейчас завершить эти переговоры. Более реалистичным кажется, что он хочет создать визуальный образ в формировании общественного мнения по поводу этих переговоров, в то время как он убивает мирное население. Нам нельзя позволить ему спрыгнуть с крючка за то, что он делает в Украине. Нам нужно поддерживать президента Зеленского любым необходимым ему способом.

В какой-то момент эти переговоры приобретут серьезный характер, потому что Путин не может себе позволить эту войну. Мы дадим Украине все, что ей нужно, чтобы она могла противостоять в этой войне столько, сколько может Украина. У России такой привилегии нет. Они умоляют такие страны, как Китай, вмешаться и помочь им, но ресурсы у России закончатся.

Итак, когда время дойдет до переговоров, мы будем рядом с Украиной. Таким образом, если президент Зеленский сочтет, что предложение России не в пользу Украины и украинцев, Соединенные Штаты не будут оставаться в стороне. Мы будем прикрывать спину Украине в этой войне столько времени, сколько понадобится.

Эксперты говорят, что обычно Россия выходит из переговоров с теми же требованиями, с которыми она в них заходила. Сейчас мы слышим, что они отказываются от так называемой денацификации, но они, похоже, все еще хотят забрать часть украинских земель – Донецкую и Луганскую области, а также Крым, который весь мир считает незаконно аннексированным. Если президент Зеленский будет вынужден подписать соглашение на российских условиях, какой будет реакция Запада? Они признают принадлежность Крыма и двух регионов Донбасса России?

– Мне кажется неправильным, если Соединенные Штаты будут диктовать условия, на каких президент Зеленский или его правительство должны соглашаться на соглашение. На этой войне сейчас бьются и умирают украинцы. Наша роль в том, чтобы поддержать президента Зеленского в любом решении, которое он примет относительно условий соглашения. Конечно, трудно будет проглотить, если условия любых договоренностей потребуют отказа от суверенитета Украины в пользу России.

Если президент Зеленский не хочет соглашаться на соглашение, предусматривающее отказ от территорий в пользу РФ, Соединенные Штаты поддержат такое решение. Но поскольку это не американские граждане сейчас умирают в боях на территории Украины, а именно украинцы, мы должны отдать это на усмотрение Украины – как должны выглядеть условия этого соглашения.

Сейчас президент Зеленский вынужден участвовать в этих переговорах с оружием у виска. Насколько легитимным будет результат таких переговоров?

– Здесь еще нужно себя спросить, будет ли это означать конец войны. Если Россия потребует территории на востоке Украины, как мы можем знать, что это не начало? Я уверен, президент Зеленский понимает, какие намерения у Владимира Путина, – в конечном счете получить всю Украину, вернуть ее обратно в свою орбиту. Но опять же, мне кажется, позиция Путина слабеет ежеминутно.

Его экономика переживает кризис, в кризисе она будет и дальше. В конце концов у него закончатся средства войны, потому что другие страны не будут свободно посылать ему оружие. А благодаря ограничению импорта, которое мы применяли, они больше не смогут производить определенное оружие. Я не знаю, сколько Украина продержится, но с течением времени Россия сильнее не становится.

Но в конце концов, какое-то мировое соглашение должно появиться на столе. Должно быть подписано. Очевидно, что ни одна из сторон не будет удовлетворена результатом. Будет ли это означать, что западные страны, включая Соединенные Штаты, снимут санкции с России?

– Конечно, санкции применили на время, пока продолжается российское вторжение. Если условия соглашения о мире будут устраивать Украину, конечно, США будут открыты для снятия санкций. Но дьявол прячется в деталях. Конечно, мы посмотрим на соглашение и определим, уместно ли снимать санкции. И делать это будем исключительно проводя консультации с украинскими властями и нашими европейскими союзниками. Как вы знаете, президент Байден заверил президента Зеленского и европейские страны, что не будет принимать решения самостоятельно. Это уже не администрация Трампа. Мы все делаем вместе с Украиной и Европой, и это включает вопрос снятия санкций.

Когда мир будет подписан, очевидно, что кто-то должен заплатить за все разрушения, за восстановление всего уничтоженного в Украине. А также виновные в военных преступлениях должны понести ответственность. Будут ли Соединенные Штаты помогать в судебном процессе, способствовать наказанию виновных или, может, санкции будут способствовать этому?

– Есть ответственность, предусмотренная законами США, а есть предусмотренная международными нормами. Наша администрация уверена, что Владимир Путин и высшее военное руководство России понесут международное наказание и, скорее всего, останутся под постоянными санкциями согласно американским законам. Вы увидите, что США будут играть ведущую роль в наказании Владимира Путина за все, что он сделал во время и после завершения этого конфликта.

Что касается реконструкции, здесь речь идет о многих миллиардах долларов помощи. Поверьте, США в этом вопросе не останутся в стороне. Мы также надеемся, что в стороне не останутся и наши европейские союзники, я лично буду продвигать эти идеи в Сенате. Даже когда телекамеры не будут показывать войну каждый день, как сейчас, мы не забудем о ней, мы точно поможем с реконструкцией.

Разгромленная техника РФ в городе Буча Киевской области. Фото: Getty Images

Пока мы с вами разговариваем, слышим сирены воздушной тревоги. Хотя Россия заявила, что оттягивает силы от Киева и Чернигова, что на самой границе с ней. На сколько можно доверять России?

– Стратегия Владимира Путина изменилась. Он точно знает, что Киев не возьмет, поэтому они переориентируют силы на Восток. Еще несколько недель тому назад он понял, что стратегию следует заменить терроризмом. Я уверен, что Путин продолжит авиаудары по Киеву и западным регионам страны, которые у него нет никакого шанса захватить и контролировать.

Авиа и ракетные удары – это его способ терроризировать украинское население. И заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и подписать документ, который при других условиях был бы отклонен. Мое сердце разрывается здесь, в США, потому что даже отсюда я понимаю, что даже несмотря на то, что наземные силы отступают, сирены будут звучать и дальше. Я только представляю, насколько это страшно.

Мы и дальше будем поддерживать людей, которые бегут от войны и пытаются найти убежище где-нибудь в Европе. Мы также откроем двери в свою страну для тех, кто хочет переждать, пока закончится война.

Раздаются намеки от украинской власти, что Украина готова отказаться от евроатлантических амбиций. Вместо этого будет представлен новый формат безопасности. Но уже был Будапештский меморандум, который должен был гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Готовы ли Соединенные Штаты участвовать в таком формате? В какой форме?

– Слишком рано судить. Пока неясно, какой формат будет иметь эта новая архитектура безопасности. Очевидно, что Будапештский меморандум не стоит бумаги, на которой был написан. Россия в том документе взяла на себя обязательства гарантировать безопасность Украины, которыми пренебрегла. США выполнили свои обещания, Россия – нет.

Конечно, мы будем тщательно прислушиваться к тому, с чем обратится к нам президент Зеленский. Мы в Соединенных Штатах с удовольствием приобщимся к изучению креативного способа обеспечения повышенной безопасности Украины по окончании этого конфликта.

Слишком рано говорить, какова готовность США участвовать в формате безопасности, который является частью этих переговоров.

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме, 1 сентября 2021 года. Фото: Офис президента Украины

В настоящее время обнародован факт, что в начале марта российские самолеты нарушили воздушное пространство Швеции и имели на борту ядерное оружие. В Украине обсуждается возможность того, что Россия может нанести ядерный удар по Украине. Как в Соединенных Штатах это воспримут, если они прибегнут к этому?

– Давайте надеяться, что это только сплетни. Я знаю, что Путин сейчас зашел в опасный угол. Мы очень тщательно наблюдаем за передвижением российского ядерного оружия. Я еще не видел этого сообщения, что их самолеты летали в скандинавском воздушном пространстве.

Если Путин использует тактическое ядерное оружие, это фундаментально изменит сущность этой войны, соответственно, фундаментально изменит позицию Соединенных Штатов. Мне, члену Сената, не нужно идти по тропе предположений. Достаточно будет сказать, что США задумаются очень серьезно о вмешательстве в этот конфликт, если это произойдет.

Очевидно, что готовность украинцев противостоять агрессору и беспрецедентные санкции Запада помогают Украине не прекратить существование. Не думаете ли вы, что эти санкции, если бы их ввели в 2014 году, могли бы остановить все, что происходит сейчас?

– Думаю, это маловероятно. Я думаю, это все было на уме у Путина длительное время – восстановить несуществующий Советский Союз. Думаю, никакие санкции не могли его сдержать от этого. Конечно, можно к этому возвращаться, делать предположения, но Путин четко высказался по поводу своих целей.

Что бы там ни было, применили бы мы санкции более высокого уровня, но вспомните, мы применили мощные санкции после вторжения в Крым и на Восток Украины, а после его вмешательства в выборы в 2016 году мы пошли даже дальше. Но я не думаю, что санкции могли повлиять на его расчеты.

Но хоть что-то могло помочь предотвратить эту войну? Все было сделано верно?

– Это очень трудный вопрос. Вы пытаетесь залезть в голову сумасшедшего. Я просто не могу вам сказать, существует ли ряд событий в прошлом, которые могли бы изменить ряд реалий в настоящем.

Есть ли что-то, что можно сделать сегодня, чтобы по крайней мере облегчить последствия этой войны, или же приблизить ее завершение в пользу украинского народа?

Да. Я верю, что, по крайнем мере, одну вещь можно сделать. Можно помочь Украине контролировать свое воздушное пространство. Поставка противовоздушных ракетных комплексов.

Пока мы с вами разговариваем, идет работа по передаче Украине комплексов С-300 из других европейских стран. Это не легкий проект. Но очень нужный.

У нас была долгая секретная встреча в администрации президента. Суть этой встречи состояла в том, чтобы как можно скорее доставить в Украину противоракетные комплексы. Уверен, мы их там скоро увидим.