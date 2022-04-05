В Испании конфисковали яхту российского миллиардера стоимостью $90 млн

Американские власти изъяли в Испании 77-метровую яхту, принадлежавшую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Ее конфисковали в рамках новых санкций против близкого окружения президента России Владимира Путина за начатую войну в Украине.

Яхта Вексельберга стоимостью около $90 млн находилась в порту на испанских Балеарских островах. Генеральный прокурор США Меррик Гарленд объявил о конфискации судна, поскольку Америка и союзники пытаются наказать сторонников Кремля за полномасштабное вторжение России в Украину.

$90 Million Yacht of Sanctioned Russian Oligarch Viktor Vekselberg Seized by Spain at Request of United Stateshttps://t.co/SfZ7j3io2j pic.twitter.com/pnbZgDKS8n — Justice Department (@TheJusticeDept) April 4, 2022

— Наша спецгруппа впервые захватила актив, принадлежащий лицу под санкциями, имеющую тесные связи с российским режимом. Он не будет последним. Вместе с нашими международными партнерами мы сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности любое лицо, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать несправедливую войну, — говорится в письменном заявлении генерального прокурора США.

Чиновники утверждают, что Вексельберг продолжал совершать платежи через американские банки за поддержку и обслуживание яхты Tango.

Все активы Вексельберга в США заморожены, американским компаниям запрещено вести бизнес с его компаниями. По данным Минфина, чистая стоимость его активов превышает $6 млрд.

США готовятся расширить финансовую атаку на российских олигархов, чтобы заморозить миллиарды финансов союзников Путина за полномасштабную войну в Украине.

Президент Байден объявил о санкциях на активы российских миллиардеров, близких к Путину. Штрафные ограничения наложили на Вексельберга и основанную им компанию Renova Group после отравления бывшего российского шпиона в Великобритании.