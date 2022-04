В Испании конфисковали яхту российского миллиардера стоимостью $90 млн

Американские власти изъяли в Испании 77-метровую яхту, принадлежавшую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Ее конфисковали в рамках новых санкций против близкого окружения президента России Владимира Путина за начатую войну в Украине.

Яхта Вексельберга стоимостью около $90 млн находилась в порту на испанских Балеарских островах. Генеральный прокурор США Меррик Гарленд объявил о конфискации судна, поскольку Америка и союзники пытаются наказать сторонников Кремля за полномасштабное вторжение России в Украину.

$90 Million Yacht of Sanctioned Russian Oligarch Viktor Vekselberg Seized by Spain at Request of United Stateshttps://t.co/SfZ7j3io2j pic.twitter.com/pnbZgDKS8n

— Justice Department (@TheJusticeDept) April 4, 2022