Фотографии, на которых видны зверства, совершенные в городе Буча, демонстрируют признаки того, что гражданские лица стали мишенью и были непосредственно убиты.

Об этом заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл.

— То, что мы видели в Буче и других районах, ясно указывает на очень тревожные события. Вы знаете, действительно глядя на видео и кадры оттуда, вы видите все признаки того, что жертвы были прямыми мишенями и были непосредственно убиты, — сказала Тросселл.

Она особо упомянула и изображения людей со связанными за спиной руками и частично обнаженных женщин, тела которых были сожжены, заявив, что они предполагают прямое преследование отдельных лиц.

— Мы говорили о военных преступлениях в контексте обстрелов, бомбардировок и артобстрелов. Вы можете возразить, что имел место военный замысел, например, относительно удара по зданию. Трудно понять, каков был военный замысел относительно человека, лежащего на улице с пулей в голове или с обожженными телами, — продолжила Тросселл.

В настоящее время Верховный комиссар ООН по правам человека пытается получить доступ к Буче. Мол, пока у них нет точной информации о ситуации на месте.

— Учитывая то, как работает наш офис, мы не говорим, что конкретный инцидент является военным преступлением. Мы пока не можем этого установить. Поэтому, нужны детальные судебно-медицинские экспертизы, — добавила она.

Тросселл отметила, что должную роль в документировании этих сцен сыграли журналисты.